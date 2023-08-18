Не есть после шести: диетолог рассказала, действительно ли это поможет похудеть

Итак, диетологи рекомендуют запланировать последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна, поэтому, если вы ложитесь спать около полуночи, то смело можете поужинать в 21:00.

«Не всегда отказ есть после 18:00 приводит к потере веса, ведь можно и до этого времени успеть съесть на 7000 калорий, вместо нормы в 2000, тогда человек будет, наоборот, набирать вес. Потеря веса зависит не от времени потребления пищи, а от дефицита калорий, то есть вы должны тратить больше, чем получать», - говорит диетолог.

Чтобы похудеть, нужно рассчитать свою норму калорийности, отнять от нее 10% калорий - и вы получите свою суточную калорийность с дефицитом. Если вы будете питаться в дефиците калорий, добавите физическую активность и пересмотрите питание, результат не заставит себя долго ждать.

Кроме того, длинный промежуток между приемами пищи может быть вреден, если вы имеете хронические заболевания ЖКТ, ведь это может привести к обострению гастрита или холецистита.

Если вы в течение дня будете питаться правильно и сбалансировано, не будете пропускать завтрак и обед, легкий ужин, например, из салата и рыбы, никак не навредит вашей фигуре, а наоборот. А если вы днем пропускали приемы пищи и после 18:00 часов запретите себе есть, то на следующий день гарантированно сорветесь и будете объедаться. Это происходит потому, что организму нужна энергия, на то, чтобы функционировать, дышать, ходить.