Квартиры-вампиры: что делать, если дом вытягивает из вас силы

Эксперты рассказали, в каком случае дом становится вампиром и что можно сделать, чтобы исправить положение.

Чтобы ваш дом стал настоящим кладезем позитива и созидательной энергии, ознакомьтесь с законами Васту, которые помогут сделать обстановку более гармоничной. Но иногда даже это не решает все проблемы, описанные ниже. Если вы обнаружите какую-то из них, обратитесь к советам, которые также имеются в данной статье.

Как понять, что дом вытягивает из вас силы

В обычном состоянии дом должен дарить расслабление и спокойствие, счастье и хорошее настроение. Первый плохой признак - вам не хочется возвращаться домой. Если вам не хочется быть дома и есть желание уйти из него поскорее, значит, в нем есть источник негативной энергии.

Вам хочется что-то поменять. Вы словно не в своей тарелке - вам непременно нужно что-то передвинуть, что-то переделать. Это значит, что с гармонией в родных стенах что-то не так.

Быстро умирают растения и сохнут цветы. Живые цветы долго не стоят, а растения не цветут и быстро умирают. Такое происходит в тех домах, в которых преобладает негативная энергия. Растения очень хорошо улавливают энергетические потоки и напрямую могут указывать на наличие проблем.