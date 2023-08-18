Квартиры-вампиры: что делать, если дом вытягивает из вас силы

Дом - это крепость каждого человека, место его силы. Но иногда это священное для каждого из нас место может вытягивать энергию, а не давать ее, пишет dailyhoro.ru.
Эксперты рассказали, в каком случае дом становится вампиром и что можно сделать, чтобы исправить положение.
Чтобы ваш дом стал настоящим кладезем позитива и созидательной энергии, ознакомьтесь с законами Васту, которые помогут сделать обстановку более гармоничной. Но иногда даже это не решает все проблемы, описанные ниже. Если вы обнаружите какую-то из них, обратитесь к советам, которые также имеются в данной статье.
Как понять, что дом вытягивает из вас силы
В обычном состоянии дом должен дарить расслабление и спокойствие, счастье и хорошее настроение. Первый плохой признак - вам не хочется возвращаться домой. Если вам не хочется быть дома и есть желание уйти из него поскорее, значит, в нем есть источник негативной энергии.
Вам хочется что-то поменять. Вы словно не в своей тарелке - вам непременно нужно что-то передвинуть, что-то переделать. Это значит, что с гармонией в родных стенах что-то не так.
Вам систематически снятся плохие сны. Вы постоянно просыпаетесь по ночам, видите плохие сны, не высыпаетесь. Это указывает на то, что с домом определенно что-то не так. Если вы видите кошмары на протяжении долгого времени, но не можете найти причины этого и исправить положение, значит, в доме преобладает отрицательная энергия.
Животные ведут себя странно. Собаки скулят, коты и кошки бросаются на стены и просто ведут себя очень плохо. Также животные могут прятаться, вести себя агрессивно. Это явный признак того, что с жилищем что-то не так.
Причины появления негативной энергии в доме
Кладбище неподалеку. Бывает так, что людям приходится жить в непосредственной близости от мест захоронения усопших. Это очень плохо влияет на гармонию в доме. Более того, людям порой просто не хочется жить рядом с такими местами. В подобном случае стоит искать другое место для жилья. Можно попробовать улучшить энергетику, поддерживая чистоту и создавая правильную обстановку при помощи белых стен.
Плохие соседи. Соседи могут быть очень негативными людьми и отравлять вашу жизнь. Вы можете даже не замечать этого, но если кто-то из соседей очень вам завидует или желает навредить вам, у вас может ухудшиться сон и здоровье. Их желание насолить вам будет приводить к большим проблемам. В таком случае стоит примириться с ними. Это самый короткий путь к счастью. Если примириться нельзя, можно рассыпать соль у входной двери с внешней стороны. Это мощнейший оберег от любого зла.
Плохой вид из окна. Эксперты обращают особое внимание на то, каков вид из ваших окон. Если окна выходят на помойку, на грязный козырек, на стройку или разрушенный дом, это может создавать неблагоприятную атмосферу. В таком случае достаточно просто плотно завесить окно шторами или жалюзи.
Наличие хлама и грязи. Если в доме грязно, не стоит удивляться тому, что вам в нем плохо или беспокойно. Обязательно делайте уборку хотя бы раз в неделю и как можно быстрее избавляйтесь от неработающей техники, сломанных часов, разбитых стекол и зеркал. Не копите хлам, ведь это приводит к недомоганию и усталости.
Обязательно следите за посторонними вещами в доме, которые могут быть источником проклятия. Это называется подклад. Им может быть пучок волос, мешочек с землей, иголка в дверном косяке и так далее.
Такое встречается нечасто, но если после прихода какого-либо человека у вас все в жизни пошло наперекосяк, ознакомьтесь с советами о том, как найти подклад и как правильно избавиться от него.