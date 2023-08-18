ФОТО ⟩ Эстонские матери обнаружили неприятный сюрприз в упаковке детского пюре и в соке с трубочкой

В одной из детских групп Facebook были опубликованы фотографии купленного в магазине детского питания, внутри которого была плесень. «Слава богу, в этот раз я торопилась и просто вывалила пюре в кашу, плесень была на дне упаковки», - говорит мать, которая не ожидала обнаружить такое. А другая мама поделилась в социальных сетях фотографией сокас трубочкой, который она купила для своего ребенка и упаковка которого была изнутри покрыта плесенью, пишет Elu24.
Марилийс купила в Lidl упаковку детского пюре. Поскольку утром она торопилась, то вылила все пюре на кашу. В результате оказалось, что на дне пакета плесень. «В любом случае, я больше не буду переминать эти упаковки с пюре в руках, прежде чем давать их. Слава богу, в этот раз я торопилась и просто вывалила пюре в кашу, плесень была на дне упаковки», - пишет Марилийс в детской группе Facebook.
«Смысл моего поста не в том, что не надо покупать "дешевое" питание для ребенка. А в том, чтобы предупредить, что не надо давать его прямо из упаковки», - говорит Марилийс, добавляя, что она также сообщила о плесени в магазин Lidl, который возместил испорченный продукт.
Кятлин, прокомментировавшая публикацию Марилийс, утверждает, что даже более дорогие пюре могут быть испорчены, если в упаковке появилось микроотверстие. «Воздух попадает внутрь, и в результате появляется плесень!» - отмечает она. «Я находила в магазине пюре, упаковка которого была вскрыта и заклеена обратно. Сразу же передавала ее сотруднику», - делится Виолетта. Марин признает, что такое случается. «Я всегда пробую его на вкус, чтобы убедиться, что нет никаких привкусов», - говорит она. «Неважно, какое пюре вы покупаете. Это может произойти с пюре любой марки», - считают некоторые комментаторы.
Упаковка сока с трубочкой полностью в плесени
Андра купила своему ребенку «Свинка Пеппа» напиток. «Сок с трубочкой, купленный для ребенка в Selver, который был разрезан. Срок хранения до июля 2024 г. Фотографии говорят сами за себя. Предупреждение для других!» - пишет Андра на своей странице в социальной сети. Она подчеркивает, что цель ее поста - проинформировать и предупредить о том, что может вылезти из таких упаковок сока. «Сколько раз кто-нибудь вскрывал такую упаковку?» - спрашивает она, ни в коем случае не желая очернить ни Selver, ни производителя сока.
«Плесень в пакетированных соках встречалась и раньше. Это совершенно не связано с сетью магазинов. Напитки, купленные в магазине, можно было бы перед употреблением вскрывать и выливать в какую-нибудь емкость. И если плесень есть, сообщайте об этом в магазин», - советует Ыйэ, прокомментировавшая пост Андры.
Представитель отдела маркетинга Selver Юрг Самель сообщил, что никаких жалоб по этому поводу они не получали, а увидеть, что внутри упаковки, невозможно. «Судя по тому, что видно на фотографии, упаковка, видимо, была каким-то образом повреждена. К сожалению, трудно сказать, является ли это только конкретным случаем или проблема с партией более серьезная. Лучше обратиться к поставщику. Возможно, у них есть более подробная информация. Конечно, если клиент обратится к нам, ему вернут деньги», - говорит Самель.
Менеджер по продажам поставщика Maris Gilden AS Андре Севастьянов признает, что это досадный инцидент, и ему жаль покупателя. «В качестве меры предосторожности можно сказать, что вероятность обнаружения подобных дефектов в запечатанной упаковке, конечно, невелика. В герметичном виде эти напитки могут храниться при комнатной температуре, и наиболее вероятным объяснением такой порчи является микроповреждение упаковки продукта», - говорит он.
«Мы на всякий случай вскрыли несколько упаковок одной и той же партии, но больше испорченных продуктов не обнаружили. Кроме того, ранее с продукцией этого же поставщика ничего подобного не происходило, это многолетнее сотрудничество. Я приношу свои извинения причастным сторонам и буду еще некоторое время особенно внимательно следить за продукцией», - обещает Севастьянов.