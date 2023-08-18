ФОТО ⟩ Эстонские матери обнаружили неприятный сюрприз в упаковке детского пюре и в соке с трубочкой

Марилийс купила в Lidl упаковку детского пюре. Поскольку утром она торопилась, то вылила все пюре на кашу. В результате оказалось, что на дне пакета плесень. «В любом случае, я больше не буду переминать эти упаковки с пюре в руках, прежде чем давать их. Слава богу, в этот раз я торопилась и просто вывалила пюре в кашу, плесень была на дне упаковки», - пишет Марилийс в детской группе Facebook.

Плесень на дне детского пюре. Фото: Erakogu

«Смысл моего поста не в том, что не надо покупать "дешевое" питание для ребенка. А в том, чтобы предупредить, что не надо давать его прямо из упаковки», - говорит Марилийс, добавляя, что она также сообщила о плесени в магазин Lidl, который возместил испорченный продукт.

Кятлин, прокомментировавшая публикацию Марилийс, утверждает, что даже более дорогие пюре могут быть испорчены, если в упаковке появилось микроотверстие. «Воздух попадает внутрь, и в результате появляется плесень!» - отмечает она. «Я находила в магазине пюре, упаковка которого была вскрыта и заклеена обратно. Сразу же передавала ее сотруднику», - делится Виолетта. Марин признает, что такое случается. «Я всегда пробую его на вкус, чтобы убедиться, что нет никаких привкусов», - говорит она. «Неважно, какое пюре вы покупаете. Это может произойти с пюре любой марки», - считают некоторые комментаторы.

Упаковка сока с трубочкой полностью в плесени