С кровью поужинали! Поход в ресторан семей Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси закончился жестокой дракой

Посетитель ресторана заявил, что делал фотографию во время празднования 21 дня рождения своей дочери. Однако охрана решила, что он пытался сделать селфи с 36-летним Месси и женой звезды футбола Антонеллой Роккуццо. В этот день семья спортсмена вместе с Бекхэмами веселилась в ресторане. На фотографиях потерпевшего видно, что у него окровавленное лицо.

Однако представитель ресторана сообщил, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно. Администратор утверждает, что гость навязчиво фотографировал гостей. Ему сделали несколько предупреждений, но он не послушался.

«Посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, навязчиво фотографировал гостей, и его попросили остановиться. Он продолжал фотографировать и его спокойно удалили с территории. После этого гость вернулся и начал агрессивно пытаться снова войти в ресторан, но его не пустили», – говорит администрация заведения.

Когда драма продолжала разворачиваться уже возле ресторана, Виктория в сопровождении охраны спешила усадить в черный внедорожник 12-летнюю Харпер. Певица приуменьшила серьезность ситуации в своих социальных сетях. Там она опубликовала серию фотографий с «веселого» вечера. Компания, в которую также входили Дэвид Бекхэм и футболист Серхио Бускетс, праздновала победу «Интер Майами» над «Шарлотт» со счетом 4:0 в Кубке лиги.

Напомним, Харпер также принимала участие в важном для отца спортивном мероприятии. Юная девушка появилась на стадионе Драйв Пинк не с родителями, а держа за руку Лионеля Месси. Вместе с другими игроками «Интер Майами» они представили команду перед полуфинальным матчем.