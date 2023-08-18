Алек Болдуин, застреливший оператора на съемочной площадке, может сесть в тюрьму

Актер вновь может отправиться в суд по делу двухгодичной давности. В апреле с Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора-постановщика Галины Хатчинс, в которую он якобы выстрелил из реквизитного пистолета, пишет super.ru.
Болдуин утверждал, что оружие дало спуск самостоятельно, но последняя экспертиза показала обратное. Специалисты реконструировали его и выяснили, что пуля могла быть выпущена только нажатием на курок, пишет Variety. Станет ли актер фигурантом уголовного дела, прокуратура объявит сегодня.
Напомним, что во время съемок фильма «Ржавчина» актер случайно застрелил Галину Хатчинс. Болдуин выстрелил из старинного реквизитного револьвера, в котором неожиданно оказались боевые патроны. В суд на актера подали и члены съемочной группы, и семья женщины.