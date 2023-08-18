Алек Болдуин, застреливший оператора на съемочной площадке, может сесть в тюрьму

Болдуин утверждал, что оружие дало спуск самостоятельно, но последняя экспертиза показала обратное. Специалисты реконструировали его и выяснили, что пуля могла быть выпущена только нажатием на курок, пишет Variety. Станет ли актер фигурантом уголовного дела, прокуратура объявит сегодня.