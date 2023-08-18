Отец сына Равшаны Курковой расстался с ней и ждет ребенка от другой женщины

Звезда не стала афишировать и расставание с отцом ребенка. О разрыве отношений поклонники узнали только благодаря слухам в Сети.

Сегодня Сергей сам поставил точку в череде предположений. Мужчина опубликовал снимок с новой пассией - эффектной брюнеткой, которая увлекается фотоискусством. Как оказалось, девушка на серьезном сроке беременности. «Незабываемый день», - написал Амарян в личном блоге.

Подписчики бизнесмена поздравили его со скорым пополнением. Напомним, что у Сергея также есть сын от союза с Равшаной Курковой. Мальчика родители назвали Гаспаром. Несмотря на разрыв, экс-влюбленные поддерживают общение ради сына. Соцсети Амаряна пестрят совместными снимками с ребенком.

Очевидно, наладилась и личная жизнь Курковой. В прошлом году актриса рассказала, что стала мамой во второй раз. «В марте я родила Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», - писала звезда сериалов недавно.

Поклонники гадают, кто же отец девочки. Ранее ходили слухи, что им может быть Сергей, однако теперь эта версия ставится под сомнение. Равшана же предпочитает не комментировать изменения в частной жизни.

Напомним, что первым супругом актрисы был фотограф Семен Курков. Союз омрачился трагедией, звезда пережила выкидыш. «Осматривая меня, гинеколог сказала: «Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом». Перед глазами все поплыло. Казалось, что сердце останавливается», - вспоминала она.