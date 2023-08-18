Сестра Влада Топалова откровенно про отношения с бывшим эстонским мужем после мучительного развода

Напомним, что Топалова - совладелица агентства, которое занимается организацией частных праздников. Именно ей Влад доверил одно из важных событий в жизни - свадьбу с Региной Тодоренко.

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