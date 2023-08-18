Сестра Влада Топалова откровенно про отношения с бывшим эстонским мужем после мучительного развода

Летом 2019-го Алина Топалова с размахом отметила свадьбу в столице Эстонии. Блондинка вышла замуж за бизнесмена Томаса Несона, с которым встречалась три года, пишет «Стархит».
Вскоре после бракосочетания Алина родила Томасу дочь. Пара выглядела счастливой, но союз продержался недолго. Влюбленные расстались мирно, при этом не безболезненно. Несмотря на разрыв бывшие общаются, чтобы окружить общего ребенка родительской заботой.
Сегодня 34-летняя Топалова опубликовала ролик, на котором запечатлен Томас, гуляющим под руку с дочерью по вечерней улице. Видео сестра артиста сопроводила песней группы Sister Sledge «Мы семья». «Как остаться добрыми друзьями с бывшим мужем и отцом ребенка? Ставьте "лайк", расскажу», - обратилась она к подписчикам.
Неизвестно, есть ли у блондинки новый возлюбленный. До отношений с Томасом Алина встречалась с мужчиной по имени Александр. Союз был гармоничным, Топаловой нравились начитанность и утонченный вкус избранника. Но в 2015-м Алина рассказала, что пара распалась.
Напомним, что Топалова - совладелица агентства, которое занимается организацией частных праздников. Именно ей Влад доверил одно из важных событий в жизни - свадьбу с Региной Тодоренко.
Откровения Алины Топаловой о жизни в Эстонии читайте ЗДЕСЬ!