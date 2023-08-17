СМОТРИ ⟩ Подруга 65-летней Мадонны случайно засветила ее лицо без фильтров и фотошопа

На своей странице в Instagram Маха опубликовала свежие фото с Медж, которая 16 августа отпраздновала 65-летие. Тем самым агент артистки показала ее без фильтров и фотошопа.

«С днем рождения, моя дорогая сестра, "невеста, вышедшая замуж за изумление". Я дорожу тобой», – подписала снимок Маха Дахил.

Именинница была одета в черно-белое платье, дополненное перчатками с черными перьями. Артистка сделала акцент на глазах, нарисовав стрелки, а волосы распустила.

Стоит отметить, что после того, как в конце июня Мадонну экстренно госпитализировали в больницу и она несколько недель не могла подняться с постели, сейчас звезда выглядит очень неплохо.

Напомним, что в конце июня Мадонна потеряла сознание и была экстренно госпитализирована в больницу. Официальной причиной резкого ухудшения здоровья певицы ее менеджер тогда назвал бактериальную инфекцию.