Пьет маргариту, оставляет солидные чаевые, слушает техно: Кейт Миддлтон отрывается без мужа

Кейт Миддлтон посетила фестиваль танцевальной музыки Houghton в графстве Норфолк. Выбор принцессы Уэльской многих удивил, ведь основателем мероприятия является диджей Крейг Ричардс. Очевидно выходные представительницы королевской семьи прошли в ритме техно и хауса.

На рейв супруга принца пришла в компании маркиза и маркизы Чолмондели. Говорят, Кейт сомневалась стоит ли ей появляться в столь людном месте. На фестивале обычно собираются тысячи посетителей, а на сцене выступают около 200 диджеев.

«Кэтрин нервничала из-за этой идеи, но после долгих обсуждений она поехала с большой охраной. Уильяма там не было», - делятся источники.

К слову, Миддлтон известная любительница танцев. Еще до брака с принцем брюнетку можно было встретить на роллер-дискотеках. Полностью погрузиться в ностальгические воспоминания в тот день ей все же не удалось. Кейт избегала вагончиков с уличной едой, где выстраиваются длинные очереди.

Принцесса Уэльская выбрала столик в ресторане Turntable & Napkin, где средний чек за четыре блюда составляет 60 фунтов стерлингов. В Сети появился снимок, сделанный наспех одним из посетителей. На фото Кейт облачена в черные брюки и лонгслив с открытыми плечами. Она держит в руках напиток и непринужденно общается с друзьями.

«Кэтрин была в приподнятом настроении, заказала острую маргариту, съела аффогато и приветливо разговаривала с другими участниками своей вечеринки. Ее спутники, по-видимому, привезли с собой 12-литровую бутылку розового вина. Вместе с Кейт они оставили персоналу чаевые в размере 700 фунтов стерлингов», - говорят инсайдеры.