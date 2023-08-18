R-Kioski закрывает торговые точки в Финляндии. Грозит ли то же самое Эстонии?

Одно из финских изданий пишет, что в Хельсинки исчезают киоски R-Kioski. В качестве причины называется изменение покупательских привычек населения. Однако Тийа Ильвес, генеральный директор R-Kiosk в Эстонии, не стала бы проводить параллель между Эстонией и Финляндией: «Исторические места, где магазины работали, скажем, десять лет, сегодня уже не подходят», пишет Elu24.