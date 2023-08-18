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R-Kioski закрывает торговые точки в Финляндии. Грозит ли то же самое Эстонии?

Стен Таливеэ
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Фото: Konstantin Sednev/postimees/scanpix Baltics

Одно из финских изданий пишет, что в Хельсинки исчезают киоски R-Kioski. В качестве причины называется изменение покупательских привычек населения. Однако Тийа Ильвес, генеральный директор R-Kiosk в Эстонии, не стала бы проводить параллель между Эстонией и Финляндией: «Исторические места, где магазины работали, скажем, десять лет, сегодня уже не подходят», пишет Elu24.

Издание Iltalehti пишет, что в Финляндии закрылось несколько магазинов R-Kioski. Изменения произошли в связи с тем, что компания провела реструктуризацию сети киосков в районе Хельсинки.

Основной причиной закрытия киосков называют изменившееся покупательское поведение населения и неблагоприятный фактор, связанный с общественным транспортом. По словам Яакко Каллио, регионального руководителя по продажам R-Kioski, изменение сети киосков R-Kioski затронуло и столичный регион. В этом и прошлом году в Хельсинки закрылось в общей сложности восемь магазинов.

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