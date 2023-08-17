Сайт футфетишистов предложил Марго Робби огромную сумму за фото ее ног

«Дорогая Марго, меня зовут Лиз, и я зарабатываю тысячи фотографий ног на Fun With Feet. Я хотела бы сотрудничать с вами в создании вдохновленного Барби контента, который принесет нам обоим миллионы. Кроме того, Fun with Feet предлагает вам 250 000 фунтов стерлингов (292 791 евро - прим. ред.) в качестве стартового бонуса. Если я права, мы сможем извлечь выгоду из нашего сходства - и одержимости всего мира всеми вещами Барби - до бесконечности, и все благодаря нашим ногам!» - написала представитель ресурса.

По информации таблоида, аналогичное письмо получил и сыгравший Кена Райан Гослинг. Правда, во сколько оценили снимки его ног, не сообщается.

Предложение поступило после того, как стало известно, что Робби заработала уже свыше 50 миллионов долларов в виде гонорара и бонусов после выхода фильма «Барби» в мировой прокат. К тому же Марго является продюсером картины.

Feet Finder - это самый крупный сайт, где можно продавать фото ног. Он работает с 2019 года. Сайт зарегистрирован в США, целевая аудитория - жители США, Канады, Великобритании и Латинской Америки. Контент на Feet Finder предназначен в первую очередь, конечно же, для футфетишистов. Для справки: это сексуальная девиация, где объектом возбуждения являются ступни - женские или мужские, в зависимости от ориентации.