ВИДЕО ⟩ «Вся улица была усыпана битым стеклом!» В центре Таллинна разбилось окно многоквартирного дома весом в полтонны

К утру здании на Кентманни появилось новое окно. Erakogu

Мы поинтересовались у застройщика многоквартирного дома, компании AS Merko Construction, как им удалось так быстро заменить стекло и почему окна такие хрупкие. Но пока ответа на наш редакционный запрос не последовало.

Почти год назад похожий случай произошел в гостинице Hilton, когда в окно на 10-м этаже якобы врезалась птица, вес которой оценивается почти в полтонны. Это не первый случай, когда у отеля Hilton возникают проблемы с окнами. 15 июля 2021 года на 12-м этаже отеля также разбилось окно во время его мойки.