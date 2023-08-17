С утра до самой ночи: где отпраздновать День восстановления независимости Эстонии

«В этом году мы отметим День восстановления независимости Эстонии сразу двумя концертами. Первый состоится 19 августа в центре культуры "Линдакиви", а второй - 20 августа в парке Юрьевой ночи», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В честь праздника всем гостям предложат торт. Мероприятие продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.

Таллиннскую Телебашню украсит государственных флаг из более чем тысячи фотографий

В воскресенье, 20 августа, на Таллиннской телебашне в 12-й раз пройдет День семьи, организованный совместно с управой района Пирита и Таллиннским отрядом Кайтселийта. Мероприятие посвящено 32-й годовщине восстановления независимости Эстонии, и по этому случаю на телебашне впервые будет поднят флаг «Цвета свободы» размером 18х7 метров, на котором будут собраны фотографии 1136 человек в цветах флага. Флаг будет установлен Министерством обороны.

Будет задействована тяжелая техника союзников и Кайтселийта. Выступят представители Тюремной службы и Кайтселийта. Криминалисты Департамента полиции и погранохраны представят свое оборудование и автобус, а также покажут, как они работают. Тюремная служба продемонстрирует свою работу со служебными собаками. Спасательные службы покажут свои автомобили, оборудование и расскажут о задачах спасателей.