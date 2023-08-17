С утра до самой ночи: где отпраздновать День восстановления независимости Эстонии

20 августа Эстония празднует День восстановления независимости. И хотя этот день является государственным праздником, в этом году, к сожалению, он выпадает на воскресенье, так что дополнительного выходного жителям нашей страны ждать не приходится. Но, несмотря на это, по всей стране будут проходить мероприятия, посвященные празднику, и мы решили собрать их в одном месте для вашего удобства.
Смотрите и выбирайте, куда отправитесь уже в это воскресенье!
Таллинн
Концерт в честь Дня восстановления независимости на горке Харью
Таллинн, город музыки ЮНЕСКО, отметит День восстановления независимости Эстонии концертом под открытым небом, который состоится на расположенной на горке Харью площади в воскресенье, 20 августа, в 14 часов. Вход для всех бесплатный.
С приветствием к собравшимся обратится вице-мэр Тийт Терик, отметивший, что концерт по случаю Дня восстановления независимости - прекрасная возможность отметить этот день посредством музыки и культуры. «Музыка, которая сохраняет историю нашего народа, напомнит о том важном дне, когда Эстония вновь обрела независимость. Поздравляю всех жителей Эстонии и приглашаю принять участие в замечательном мероприятии, чтобы испытать чувство общности, которое помогло исполнить мечту о свободной стране», - сказал Терик.
В ходе концерта прозвучат песни в исполнении Лийзи Койксон и Оття Лепланда в сопровождении Таллиннского полицейского оркестра (в программе полюбившиеся песни, такие как Majakene mere ääres, Ilus oled, Isamaa, Mis värvi on armastus?). Состоится дебют в качестве дирижера оркестра - выступит молодой музыкант и композитор Теодор Хирвоя, написанная им композиция «Эхо удара» прозвучала на молодежном празднике песни.
Празднование в парке Юрьевой ночи
Управа района Ласнамяэ приглашает всех 20 августа в 18 часов в парк Юрьевой ночи отметить День восстановления независимости Эстонии. Перед зрителями выступят Астра Пыдер и ансамбль Igihaljas Seitse.
«В этом году мы отметим День восстановления независимости Эстонии сразу двумя концертами. Первый состоится 19 августа в центре культуры "Линдакиви", а второй - 20 августа в парке Юрьевой ночи», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В честь праздника всем гостям предложат торт. Мероприятие продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.
Таллиннскую Телебашню украсит государственных флаг из более чем тысячи фотографий
В воскресенье, 20 августа, на Таллиннской телебашне в 12-й раз пройдет День семьи, организованный совместно с управой района Пирита и Таллиннским отрядом Кайтселийта. Мероприятие посвящено 32-й годовщине восстановления независимости Эстонии, и по этому случаю на телебашне впервые будет поднят флаг «Цвета свободы» размером 18х7 метров, на котором будут собраны фотографии 1136 человек в цветах флага. Флаг будет установлен Министерством обороны.
Будет задействована тяжелая техника союзников и Кайтселийта. Выступят представители Тюремной службы и Кайтселийта. Криминалисты Департамента полиции и погранохраны представят свое оборудование и автобус, а также покажут, как они работают. Тюремная служба продемонстрирует свою работу со служебными собаками. Спасательные службы покажут свои автомобили, оборудование и расскажут о задачах спасателей.
На месте будут работать тир, музей оружия, скалодром Climbing 2 Go, кийкинг спортивного клуба Dorpat, гироскоп Batudijussi и батут Call of Duty, тренировочная дорожка для электросамокатов Bolt, футбольная мишень FC Levadia и комната ремесел.
В 16.45 будут названы победители конкурса «Самые красивые сады Пирита», а в 17.00 хедлайнером станет ансамбль Карла-Эрика Таукара.
Башня «Длинный Герман» будет открыта для посещения
На башню можно будет подняться 20 августа с 11:00 до 17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.
Вся Эстония
Пярну, родина Эстонской Республики, отметит День восстановления независимости зрелищным представлением Saja-aastane öö под открытым небом, которое начнется 20 августа в 22:00 на лугу Валликяэр.
В Отепя День восстановления независимости отмечается двумя народными гуляниями: 19 августа - Праздником ночной песни Puka, а 20 августа - Праздником в парке Отепя.
Тарту отметит 32-ю годовщину восстановления независимости Эстонской Республики 20 августа в 11 часов утра у Мемориала освободительной войне.
20 августа на летней сцене Эстонского национального музея состоится концерт хора и оркестра Маарьямааской филармонии, посвященный не только Дню восстановления независимости, но и Дню украинской государственности, который отмечается 24 августа.
В Вильянди состоится концерт-пикник, посвященный Дню восстановления независимости, с участием Яана Тяття.
В городском парке Йыхви в 19.00 состоится концерт, посвященный Дню независимости: патриотические песни в исполнении Ало Маттиисена и Jõhvi Big Band & Peeter Priks.
В воскресенье на стадионе Keila JK в Кейла пройдет семейный день.
20 августа на центральной площади Кивиыли в 9 часов откроет двери культурное кафе Дня восстановления независимости.
Кохтла-Ярве пригласит отметить День восстановления независимости в 13 часов. У памятника павшим в Освободительной войне, расположенного в парке на улице К. Лутса, отметят лучших жителей Кохтла-Ярве, которые сделали город более красивым, хорошим, безопасным и чистым. Концерт даст певица Инес.
В Тойла годовщину восстановления независимости Эстонии отметят традиционным променадом в Оруском парке, который состоится уже в 27-й раз. Концерт начнется в 17 часов, Noorkuu и Койт Тооме исполнят незабываемые хиты.
В 17 часов начнется Певческий пикник на крепостном склоне в Йоаорге в Нарве, где можно будет подпевать любимые песни известным хорам и исполнителям. Во время совместного пения на сцену выйдет также Уку Сувисте, побеждавший в конкурсе "Eesti laul" как в 2020 году, так и в 2021-м, а также представлявший Эстонию на конкурсе Евровидение в 2021 году с песней The Lucky One.