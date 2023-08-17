Максим Галкин показал, как изменилась их с Аллой Пугачевой дочь Лиза за семь лет

47-летний российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram коллаж из снимков своей дочери Лизы, сделанных с разницей в семь лет, пишет Гордон.
«Лиза. Семь лет спустя», – написал он.
На обоих снимках Лиза запечатлена в светлой одежде, в одинаковых позах и на той же локации. Галкин отметил, что снимки сделаны в Юрмале (Латвия). Сейчас Лизе девять лет.
Лиза – дочь Галкина и 74-летней российской певицы Аллы Пугачевой. Галкин и Пугачева зарегистрировали брак 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают также девятилетнего сына Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки, их родила суррогатная мать.