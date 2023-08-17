Чт, 17.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Максим Галкин показал, как изменилась их с Аллой Пугачевой дочь Лиза за семь лет

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Алал Пугачева и Максим Галкин.
Алал Пугачева и Максим Галкин. Фото: Konstantin Sednev

47-летний российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram коллаж из снимков своей дочери Лизы, сделанных с разницей в семь лет, пишет Гордон.

«Лиза. Семь лет спустя», – написал он.

На обоих снимках Лиза запечатлена в светлой одежде, в одинаковых позах и на той же локации. Галкин отметил, что снимки сделаны в Юрмале (Латвия). Сейчас Лизе девять лет.

Лиза – дочь Галкина и 74-летней российской певицы Аллы Пугачевой. Галкин и Пугачева зарегистрировали брак 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают также девятилетнего сына Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки, их родила суррогатная мать.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх