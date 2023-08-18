Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа

День достаточно удачный для работы, вероятность профессиональных успехов очень велика. Можно начинать трудиться над новыми проектами, приступать к реализации планов, однако следует помнить, что наиболее важными делами нужно заниматься самостоятельно, да и вообще на помощь со стороны особенно рассчитывать не стоит.
Вопросы финансового и имущественного характера решатся благополучно, однако едва ли можно рассчитывать на огромные денежные поступления или внезапное появление щедрых покровителей.
Близкие люди относятся друг к другу бережно и с уважением, по мере сил избегая разногласий и споров. Это не самый романтичный день: едва ли он будет связан с нежными признаниями или новыми серьезными увлечениями. Однако влюбленные смогут поладит друг с другом, избежав разногласий.
Овен
День не обещает Овнам многого: его можно назвать скорее обыкновенным и ничем не выдающимся, чем захватывающе интересным и перспективным. По крайней мере, старайтесь не забывать о своих обычных обязанностях: лень и бездеятельность могут повлечь за собой серьезные неприятности.
Личные отношения гармоничны, здесь нет серьезных поводов для беспокойства. Не нарушайте данных обещаний и не сохраняйте верность общепринятым традициям: этого будет достаточно для того, чтобы избежать проблем. Возможны проблемы в поездках, звезды советуют держаться ближе к дому.
Телец
День довольно сложный, несущий как профессиональные трудности, так и разочарования личного характера. Старайтесь относиться к происходящему философски, не преувеличивая важности тех проблем, которые ждут вашего решения. Финансовая ситуация неблагоприятна, расходы будут значительными и не всегда оправданными; стремясь порадовать членов семьи, вы не всегда соизмеряете их желания со своими возможностями.
Встречи с любимым человеком пройдут неплохо, если вы не будете ждать чего-то из ряда вон выходящего. Этот день не располагает к новым знакомствам и увлечениям, зато дает возможность побыть наедине с собой.
Близнецы
Снижается жизненный тонус Близнецов, представители данного знака становятся особенно ранимыми и чувствительными. Постарайтесь уберечь себя от напрасных переживаний, избегайте контактов с недоброжелательно настроенными людьми, суровыми критиками. Важно быть в ладу с собой, не тратить время на неприятные размышления, рефлексию.
Старшие родственники охотно делятся с вами своим жизненным опытом, не подозревая, что сегодня вы нуждаетесь не столько в нем, сколько в их молчаливом одобрении. К сожалению, и любимый человек не совсем правильно истолковывает ваши высказывания и поступки. Ищите утешения в работе - здесь возможны успехи.
Рак
Ракам придется заняться решением старых проблем, вернуться к вопросам, на которые раньше не удавалось найти ответы. Сегодня звезды попытаются выяснить, хорошо ли вы усвоили жизненные уроки, многое ли предприняли для того, чтобы исправить свои ошибки. Будьте готовы к критике со стороны руководства, и старайтесь сохранять спокойствие, если претензии к вашей работе будут необоснованными.
Основные расходы связаны с домашними делами, а также покупкой подарков для друзей и родственников. Не стоит забывать и о собственных потребностях; главное, в чем вы нуждаетесь сегодня, это позитивные эмоции, и их запас нужно пополнять своевременно.
Лев
Очень непросто складываются отношения с любимым человеком, многих Львов ожидают серьезные разочарования. Некоторые представители знака склонны к опрометчивым поступкам; звезды не советуют сжигать за собой мосты, но едва ли последовать этому совету будет легко. В семье отношения также весьма напряженные, напомнят о себе давние проблемы, да и вам едва ли удастся избежать размышлений о прошлых обидах.
В деловой сфере, напротив, ситуация благоприятная. Вы прекрасно проводите переговоры, добиваетесь выгодных условий сотрудничества, защищаете свои интересы. Финансовых поступлений пока не ожидается, но чуть позже вы непременно получите щедрую награду за свои старания.
Дева
Дев ожидают значительные расходы. Велика опасность остаться без гроша, поддавшись соблазну воплотить в жизнь давние мечты. Не подходит день для проведения деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы и долгосрочного сотрудничества. Старательное выполнение обычных обязанностей поможет избежать профессиональных проблем, но вам будет довольно сложно сосредоточиться на требующих внимания делах.
В личных отношениях тоже все очень непросто. Сегодня вы не склонны сглаживать острые углы и выступать в качестве миротворца, в связи с чем вероятность разногласий и конфликтов значительно увеличивается.
Весы
Серьезные проблемы в личной жизни возникнут у Весов. Сегодня многие влюбленные будут ссориться из-за мелочей, а вероятность того, что даже самые незначительные разногласия приведут к серьезному конфликту, просто огромна. Избегайте поспешных суждений и необдуманных высказываний, помните о том, что сделанные сегодня ошибки будет трудно исправить.
Зато при обсуждении вопросов профессионального и делового характера вы будете на высоте. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, а это значит, что тяжелой работой не стоит заниматься самостоятельно: ищите союзников, их помощь будет кстати.
Скорпион
Дела Скорпионов идут неплохо, но планы представителей данного знака столь многочисленны и противоречивы, что едва ли удастся все их воплотить в жизнь. Постарайтесь отделить главное от второстепенного, и не слишком расстраивайтесь, если некоторые желания останутся неисполненными. Не исключены финансовые трудности, однако катастрофа вашему бюджету не угрожает.
Разногласия в семье незначительны, но споры возникают столь часто, что едва ли вы будете чувствовать себя комфортно в компании близких людей. Звезды советуют провести некоторое время в уединении, за спокойными, способствующими душевному равновесию занятиями.
Стрелец
Стрельцам предстоит приложить немало усилий для решения проблем, о которых представители данного знака предпочли бы просто забыть. Увы, окружающие отличаются хорошей памятью; будьте готовы к напоминаниям о ранее допущенных ошибках и промахах, критике, которую никак нельзя назвать своевременной. Финансовое положение несколько ухудшится; для многих Стрельцов приходит время платить по старым счетам, возвращать долги.
Атмосферу в семье не назовешь спокойной и гармоничной, скорее можно говорить о затишье перед бурей или даже вооруженном перемирии. Не форсируйте события: сейчас вы не в силах изменить ситуацию, лучше просто ждать.
Козерог
Козерогам не стоит ожидать от этого дня чего-то из ряда вон выходящего, но на получение справедливой награды за труды рассчитывать вполне можно. Вам придется заниматься решением сложных вопросов; верно избранная стратегия и добросовестный подход к делам будут способствовать укреплению вашего авторитета. Сейчас не самый подходящий момент для проведения важных переговоров, а, если отложить их никак нельзя, не жалейте времени на подготовку.
Возможны споры с родственниками. Близкие люди ожидают от вас многого, как будто не желая считаться с тем, что возможности человеческие ограничены. Защищая свои интересы, не скупитесь на объяснения - только так можно избежать недопонимания и обид.
Водолей
День вполне благоприятный и удачный, хоть и не слишком богатый на подарки судьбы. Фактически, успехи прямо пропорциональны усилиям, приложенным для их достижения, так что Водолеям стоит взяться за дела с неподдельным рвением и искренним энтузиазмом. Вероятно появление новых союзников, однако не стоит рассчитывать на то, что они полностью освободят вас от тяжелой утомительной работы.
Многим представителям знака представится возможность улучшить отношения с близкими людьми, найти подлинную причину участившихся споров с любимым человеком. День подходит для занятий спортом и проведения профилактических процедур.
Рыбы
Рыб ожидает довольно напряженный, сложный день. Будьте внимательны: сегодня судьба преподнесет вам немало уроков, к которым никак нельзя относиться легкомысленно. День не подходит для совместной работы: уж слишком серьезными будут разногласия с союзниками, много времени придется провести в пустых спорах. Желательно ограничиться обычными делами, не приступая к работе над новыми проектами.
В личной жизни тоже не все идет гладко, но вы сможете избежать многих переживаний и потрясений, если прислушаетесь к советам друзей и старших родственников. Вечер подходит для отдыха в компании людей, которым вы можете полностью доверять. Будьте осторожнее с новыми знакомыми; особенно это актуально для тех, кто находится в поездках.