Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа

Близнецы

Снижается жизненный тонус Близнецов, представители данного знака становятся особенно ранимыми и чувствительными. Постарайтесь уберечь себя от напрасных переживаний, избегайте контактов с недоброжелательно настроенными людьми, суровыми критиками. Важно быть в ладу с собой, не тратить время на неприятные размышления, рефлексию.

Старшие родственники охотно делятся с вами своим жизненным опытом, не подозревая, что сегодня вы нуждаетесь не столько в нем, сколько в их молчаливом одобрении. К сожалению, и любимый человек не совсем правильно истолковывает ваши высказывания и поступки. Ищите утешения в работе - здесь возможны успехи.

Рак

Ракам придется заняться решением старых проблем, вернуться к вопросам, на которые раньше не удавалось найти ответы. Сегодня звезды попытаются выяснить, хорошо ли вы усвоили жизненные уроки, многое ли предприняли для того, чтобы исправить свои ошибки. Будьте готовы к критике со стороны руководства, и старайтесь сохранять спокойствие, если претензии к вашей работе будут необоснованными.

Основные расходы связаны с домашними делами, а также покупкой подарков для друзей и родственников. Не стоит забывать и о собственных потребностях; главное, в чем вы нуждаетесь сегодня, это позитивные эмоции, и их запас нужно пополнять своевременно.

Лев