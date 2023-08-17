Судьбоносное счастье во всех смыслах! Какой знак Зодиака будет самым везучим до 2043 года

Володина поделилась, какой знак Зодиака будет самым везучим до 2043 года: «Денег будет море!»
Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов наступает период, когда им надо загадывать желания: они будут только сбываться. По ее словам, этим людям будет вести настолько, что они сами того не ожидают.
«Деньги пойдут в руки, заработки увеличатся. Тельцам в ближайшие 20 лет можно начинать любое дело: все будет гореть в руках»
Близкие люди будут поддерживать Тельцов. По мнению Володиной, все у них будет как по маслу.