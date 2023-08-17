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Судьбоносное счастье во всех смыслах! Какой знак Зодиака будет самым везучим до 2043 года

Limon.ee
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Богатство. Снимок иллюстративный.
Богатство. Снимок иллюстративный. Фото: VGstockstudio/Shutterstock

Володина поделилась, какой знак Зодиака будет самым везучим до 2043 года: «Денег будет море!»

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов наступает период, когда им надо загадывать желания: они будут только сбываться. По ее словам, этим людям будет вести настолько, что они сами того не ожидают.

«Деньги пойдут в руки, заработки увеличатся. Тельцам в ближайшие 20 лет можно начинать любое дело: все будет гореть в руках»

Близкие люди будут поддерживать Тельцов. По мнению Володиной, все у них будет как по маслу.

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