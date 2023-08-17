ФОТО ⟩ Строители трамвайных линий задержали пьяного водителя в центре Таллинна

Райт Вилгатс, патрульный полицейский Ида-Харью отмечает, что, по предварительным данным, 64-летний мужчина, ехавший за рулем Toyota Camry, двигался по Нарвскому шоссе в сторону Гонсиори, как вдруг врезался в припаркованный на улице Манеэжи автомобиль Audi A6.

«Полицейские зафиксировали признаки алкогольного опьянения у водителя Toyota, который позже был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства», - говорит Вилгатс.

Полиция выражает благодарность коллегам-автомобилистам, которые сообщили о возможном пьяном водителе и задержали его на месте происшествия до прибытия патруля. «В отношении этого человека будет возбуждено уголовное дело», - добавил патрульный.