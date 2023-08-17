Юбилей Мадонны: звезда после болезни снова в строю и объявила о новой дате мирового тура

Оно и понятно - Джексон и Принс всегда напоминали так и не повзрослевших мужчин-подростков, а юная Мадонна изначально была похожа на молодую львицу (и по гороскопу, и в одном из клипов она в львиной маске). Но царица поп-музыки никогда не обладала сильным, запоминающимся голосом.

Не Мадонна, а пацан в юбке

Мадонна родилась в городе Бэй-Сити, штат Мичиган, США. Отец, Сильвио Чикконе, был инженером-конструктором. Мать - полная тезка певицы, Мадонна Луиза Чикконе, работала техником рентгенографии. Мадонна была третьим ребенком и первой дочкой в семье, где впоследствии родилось еще двое сыновей и дочь.

Когда Мадонне было пять, в возрасте 30 лет умерла от рака груди ее мама. Отец женился на горничной семьи. У Мадонны появились сводные брат и сестра, но девочка не приняла мачеху. Артистка признавалась, что родные считали ее с «приветом». В чем это выражалось? Посмотрите на подростковые фотографии Мадонны: это девчонка-сорванец, пацан в юбке.

Мадонна в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен», 1985 год. Фото: Mondadori/Image supplied by Capital Pictures

Угловатые черты не слишком симпатичного лица без следов косметики. Но в глазах - характер. Мужской. С ней не очень-то вежливо вели себя родные.

«Со мной обходились жестоко, но я не позволяла вытирать об себя ноги и только подчеркивала свою чужеродность», - вспоминала Мадонна, уже став известной.

Определяющий поступок: как появился провокационный образ Мадонны