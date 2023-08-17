Юбилей Мадонны: звезда после болезни снова в строю и объявила о новой дате мирового тура

Вчера, 16 августа, исполнилось 65 года американской поп-звезде, продавшей 300 миллионов дисков и на сегодня являющейся самой коммерчески успешной певицей планеты, сообщает Фокус.
Месяц назад Мадонна оказалась в реанимации с бактериальной инфекцией, напоминающей ковид. Звезду обнаружили без сознания в ее доме. В больнице она была на сутки подключена к ИВЛ. Мировой тур, который должен был начаться 15 июля в Канаде, оказался сорван. Теперь фаны по всему миру могут ликовать: звезда выздоровела и объявлена новая дата, с которой стартует ее мировое турне Celebration Tour - это 14 октября в Лондоне. Запланировано 50 концертов. Певице 65 лет, но еще есть порох в пороховницах: она уже делает селфи с глубоким декольте.
Давайте вспомним вехи ее большого пути наверх!
Всемирно известная певица Мадонна празднует день рождения. Она рано потеряла мать, возненавидела мачеху и сражалась за себя в большой итало-американской семье. Была скромной отличницей в школе, но шокировала полупорнографическим выступлением, раскрасив тело флуоресцентной краской.
Полярность стала фишкой ее образов: развратная невеста, невинная Кармен, мужественная Монро. Женскими привлекательными чертами Мадонна соблазняла десятки мужчин, становившихся ее продюсерами, но тут же бросала их, когда попадался более перспективный антерпренер. По сути, Мадонна, как богомол, «откусывала» голову очередному продюсеру-любовнику и переходила к возможностям следующего. Ее путь наверх - путь богомола. При этом главным своим продюсером оставалась она сама: «Я все хочу взять под свой контроль», - говорила она.
Майкл Джексон, Принс и Мадонна: ровесники и кумиры миллионов
Три поп-идола США родились в 1958-м: Майкл Джексон, Принс и Мадонна. Двое уже умерли, а Мадонна прекрасно себя чувствует, перезагружая в новых обработках старые альбомы и снова достигая первых мест чартов.