Какая боль! Вчерашний концерт Верки Сердючки в Риге не состоялся, тому есть веские причины

«Дорогие друзья! Вынуждены сообщить, что по независящим от нас причинам концерт VERKA SERDUCHKA & band с 16 августа переносится на 22 сентября. Место проведения концерта - Wondersala - не меняется. Приносим свои извинения за неудобства», - пишут организаторы концерта.

Как сообщается, все купленные ранее билеты остаются действительными.

Верку Сердючку любят люди. Потому, что она настоящая - открытая, свободная, драйвовая и очень-очень смешная. Такой ее создал украинский певец, актер, композитор и продюсер Андрей Данилко. 22 сентября Сердючка выступит под открытым небом на сцене Wondersala на берегу Даугавы.

В своих шоу Верка много импровизирует и шутит, поэтому ни один ее концерт не похож на другой - Сердючке всегда есть чем удивить.

«Сногсшибательный путь Сердючки впечатляет. Данилко придумал ее образ и впервые показал в родной Полтаве еще в 1991 году. А через 25 лет, в 2016-м, костюм Сердючки с ее выступления на «Евровидении-2007», после которого, заняв второе место, она навсегда стала королевой «Евровидения», попал в музыкальный музей ABBA The Museum (Стокгольм)».

Верка Сердючка - это невероятная история успеха. Но главное - ее песни, они - концентрат чистой радости. Именно поэтому их любят и знают наизусть очень разные люди, которых объединяет любовь к безгранично талантливому артисту.