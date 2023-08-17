Эстонский бизнесмен и организатор концертов о конфликте в семье: «С такой матерью и врагов не надо!»

«Всё, что нужно маленькому человеку для развития в этой жизни, он найдет в тебе! Ты - самый лучший отец, которого только можно пожелать для своих детей, потому что ты умеешь любить, заботиться и беречь!» - написала Коваленко в Instagram в ноябре 2022 года.

Коваленко неоднократно упоминала об их отношениях, выкладывая в социальные сети несколько фотографий Стэна-Эрика Яантсона, однако лицо мужчины оставалось скрытым до мая этого года.

В мире конкурсов красоты имя Коваленко не чуждо, ведь она была коронована как «Мисс Эстония 2019». Примерно в то же время, когда стало известно о разводе Стэна-Эрика Яантсона с Даной, но после Тийна Яантсон лишила Коваленко титула.

По словам Тийны Яанстон, причиной стали эротические фотосессии Коваленко для OnlyFans. «Эти две вещи не сочетаются. У обладательницы национального титула не должно быть никаких эротических изображений или видео с полуобнаженным телом», - подчеркнула Тийна Яантсон в апреле, добавив, что это не соответствует этическим нормам международного конкурса красоты.

По словам Тийны Яантсон, она предупредила Элину Коваленко, что та будет лишена завоеванного титула «Мисс Эстония», если продолжит в том же духе.