«Кто знает правду, тот знает!» - комментирует ресторатор и организатор концертов Стэн-Эрик Янтсон в откровенном интервью отношения с матерью, организатором конкурсов красоты Тийной Яантсон.
Эстонский бизнесмен и организатор концертов о конфликте в семье: «С такой матерью и врагов не надо!»
Тийна Яантсон, руководитель модельной школы Sixtina, которая, помимо прочего, организует конкурс «Мисс Эстония», дала на этой неделе длинное и откровенное интервью газете Eesti Ekspress. Среди прочего она рассказала о старшем сыне, владельце ресторана и организаторе концертов Стэне-Эрике, с которым она не очень хорошо ладит.
«Если мне не нравятся чьи-то нормы поведения, решения и выбор в жизни, я не могу заставить этого человека меняться», - сказала Тийна Яантсон в интервью Ekspress, говоря об отношениях между собой и старшим сыном.
Отношения испортились после начала новых отношений сына?
В апреле 2022 года издание Elu24 сообщило, что в семье Стэна-Эрика Яантсона и его жены Даны произошло пополнение: 14 апреля родился их второй ребенок. В семье уже подрос Брэндон Принс, родившийся в 2014 году.
Помимо пополнения в семье, в начале прошлого года стало известно о том, что брак супругов переживает кризис. Хотя Стэн-Эрик Яантсон тогда подтвердил, что они с женой по-прежнему живут под одной крышей, он признал, что их отношения переживают непростые времена.
Через год, в апреле 2023, стало известно, что Стэн-Эрик и Дана, поженившиеся в 2019 году, развелись.
Разводу предшествовали слухи, которые не ограничивались только неудачным браком. В первой половине 2022 года Elu24 получил ряд сообщений о том, что ребенка от ресторатора ждет другая женщина, не его супруга.
В тот момент Яантсон не давал никаких комментариев СМИ. Однако сообщения оказались правдивыми: 14 сентября 2022 года у Стэна-Эрика и эротической модели Элины Коваленко родился ребенок.
«Всё, что нужно маленькому человеку для развития в этой жизни, он найдет в тебе! Ты - самый лучший отец, которого только можно пожелать для своих детей, потому что ты умеешь любить, заботиться и беречь!» - написала Коваленко в Instagram в ноябре 2022 года.
Коваленко неоднократно упоминала об их отношениях, выкладывая в социальные сети несколько фотографий Стэна-Эрика Яантсона, однако лицо мужчины оставалось скрытым до мая этого года.
В мире конкурсов красоты имя Коваленко не чуждо, ведь она была коронована как «Мисс Эстония 2019». Примерно в то же время, когда стало известно о разводе Стэна-Эрика Яантсона с Даной, но после Тийна Яантсон лишила Коваленко титула.
По словам Тийны Яанстон, причиной стали эротические фотосессии Коваленко для OnlyFans. «Эти две вещи не сочетаются. У обладательницы национального титула не должно быть никаких эротических изображений или видео с полуобнаженным телом», - подчеркнула Тийна Яантсон в апреле, добавив, что это не соответствует этическим нормам международного конкурса красоты.
По словам Тийны Яантсон, она предупредила Элину Коваленко, что та будет лишена завоеванного титула «Мисс Эстония», если продолжит в том же духе.
«Тогда я узнала, что она сдиит на сайте OnlyFans, где есть еще более откровенные фотографии... После такого мне ничего не оставалось делать», - говорит Яантсон.
После скандала Коваленко заявила, что титул был отобран из-за ее отношений со Стэном-Эриком. «Тийна сказала, что если так будет продолжаться и дальше, с пикантными фотографиями, то она будет вынуждена отобрать у меня титул. Она забрала у меня титул, очевидно, по другим причинам, и она должна быть честной, особенно с собой! Или это совпадение, что это произошло только после того, как у ее сына родился ребенок?» - сказала Коваленко.
Эротическая модель утверждала, что на нее оказывалось давление с целью заставить оставить ребенка, после чего она была лишена титула. «Тийне это не понравилось, и наши отношения стали накаляться. После этого ее поведение изменилось еще больше, что, очевидно, напрямую связано с ее дальнейшими шагами. Единственное, что было важно для этого человека, - это его репутация, а Mewalking, который сегодня уже не котируется, - лишь предлог», - считает Коваленко.
Однако, по мнению Тийны Яантсон, обвинения, выдвинутые Коваленко, не соответствуют действительности.
«Мать - эталон в кубе»
В середине августа Eesti Ekspress взяла интервью у Тийны Яантсон и в названии интервью сделала акцент на взаимоотношениях матери и сына, вернее, на их отсутствии.
Стэн-Эрик Яантсон прокомментировал интервью, опубликованное во вторник вечером.
«Кто знает правду, тот знает! Если у тебя такая мать, то тебе не нужны враги! Грустно! Пример для подражания - мать в квадрате», - резюмировал сын статью о своей матери.
«Мне больше нечего комментировать», - эмоционально сказал Стэн-Эрик Яантсон после звонка журналиста из Elu24 и положил трубку.
Под публичным постом ресторатора и организатора концертов в Facebook также появилось несколько комментариев, призывающих мать и сына к примирению. «Те, кто не ладит со своими матерью и отцом, никогда не будут счастливы в жизни. И все мы совершаем ошибки, но все мы должны уметь прощать - и дети, и родители! Будьте счастливы и любимы!»