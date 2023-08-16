Отказалась от псевдонима и ни с кем не говорит: что теперь ждет покалеченную Ладу Дэнс

К настоящему моменту 56-летняя артистка уже перенесла две операции и продолжает оставаться в больнице. При поступлении медики диагностировали у нее раны лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас врачи дают позитивные прогнозы, но предупреждают, что полное восстановление займет немало времени - как минимум несколько месяцев.

Пока артистка ни с кем не общается, лишь изредка и коротко отвечает на сообщения детей и близких друзей посредством мессенджеров. Несколько дней у нее подозревали еще и перелом позвоночника. Страшное предположение не подтвердилось, МРТ показало только сильный ушиб, однако исполнительнице до сих пор больно двигаться.

«С Ладой мы пока не имеем возможности разговаривать: врачи не рекомендуют ей общаться по телефону. Мы переписываемся, шлем сообщения. Состояние у Лады непростое. Но главное, что самое страшное позади. У Лады боевой настрой», - рассказал продюсер звезды Сергей Пудовкин.

Лежа без движения и страдая от боли, знаменитость переосмыслила свою жизнь и даже решила отказаться от части псевдонима. Теперь она будет просто Ладой, хотя и танцевать не бросит. На сцену исполнительница планирует вернуться буквально через три дня, несмотря на все предписания докторов.

По некоторым данным на 19 августа запланирован концерт Лады Дэнс в Нижнем Новгороде, в мэрии сообщили, что менеджер звезды подтвердил ее приезд. 8 сентября артистке предстоит выступить в Ростове-на-Дону. При этом Пудовкин утверждает, что без разрешения докторов на сцену его подопечная не выйдет.