15 августа в Шекветили, в 45 километрах от Батуми, прошел концерт американской группы The Killers - номинантов на «Грэмми» и обладателей премии BRIT Awards 2007 года. В середине концерта фронтмен группы Брэндон Флауэрс по традиции решил пригласить на сцену барабанщика из зрительного зала - он выбрал зрителя с плакатом «If destiny is kind iʼll be your drummer tonight» («Если судьба будет ко мне благосклонна, я буду сегодня вашим барабанщиком» - прим. ред.).