Громким скандалом завершился концерт группы The Killers в Грузии. Вокалист группы Брэндон Флауэрс вызвал на сцену поклонника, который должен был с ними сыграть на барабанах. Узнав, что он из России, музыкант все же позволил ему выступить с ними. В ответ на это зрители начали покидать зал, пишет «Медуза».
ВИДЕО ⟩ The Killers освистали на концерте в Батуми из-за того, что они позвали на сцену барабанщика из России
15 августа в Шекветили, в 45 километрах от Батуми, прошел концерт американской группы The Killers - номинантов на «Грэмми» и обладателей премии BRIT Awards 2007 года. В середине концерта фронтмен группы Брэндон Флауэрс по традиции решил пригласить на сцену барабанщика из зрительного зала - он выбрал зрителя с плакатом «If destiny is kind iʼll be your drummer tonight» («Если судьба будет ко мне благосклонна, я буду сегодня вашим барабанщиком» - прим. ред.).
Флауэрс спросил фаната в толпе, откуда он приехал - барабанщик ответил, что из России. Фронтмен сказал: «Вы не против, если парень из России сыграет?». Вместе они начали играть один из хитов - песню «For Reasons Unknown». Зал в ответ освистал группу, позже зрители начали скандировать: «Fuck Russia».
После этого Флауэрс обратился к зрителям:
«Одна из главных идей нашей группы - единение. И мы сегодня находимся здесь, чтобы отпраздновать то, что мы вместе. И я не хочу, чтобы этот концерт стал ужасным. Для меня вы все - мои братья и сестры»
Однако зрители начали покидать площадку, а те, что остались, продолжили освистывать The Killers. Вторую часть концерта и бис коллектив доиграл под недовольные возгласы публики, со сцены музыканты ушли молча.
После концерта группа выпустила заявление с извинениями:
«Мы никогда не хотели никого обижать. У нас есть традиция - приглашать людей из зала играть на барабанах. Со сцены казалось, что публика согласна с тем, что один из зрителей выйдет к нам.
Мы понимаем, что комментарий, о том, что все зрители и фанаты The Killers - "братья и сестры", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения»
Концертная площадка Black Sea Arena, где проходило выступление, после концерта выпустила свое заявление:
«Мы понимаем эмоции наших гостей. Действия артиста на сцене - это не позиция Black Sea Arena. Мы понимаем свою долю ответственности, приносим искренние извинения и разделяем реакцию артиста на инцидент. Россия - оккупант»
Грузинская группа LOUDspeakers, которая выступала на разогреве у группы, также прокомментировала ситуацию:
«Мы думали, что играть на разогреве у The Killers - это гордость, но мы очень разочарованы и рассержены тем, что россиянина пустили играть на барабанах. А также - попыткой сделать так, чтобы русские и грузины обнялись. Надо знать, куда едешь! Россия - враг и оккупант!»
После концерта Radio Tbilisi заявило, что снимает с эфира песни The Killers, а движение Shame Movement написало: «The Killers supporting killers».
Как рассказали «Медузе» посетители концерта в Шекветили, приехавшие в Грузию из России, после инцидента люди в зале сталь разворачивать плакаты с надписью «Fuck Russia», кидать в сторону сцены бутылки, также среди фанатов происходили мелкие конфликты.
«Обиднее всего за самого барабанщика. В зале было примерно десять тысяч человек, он был полный. И это был многотысячный буллинг. Это был явно молодой человек, который ничего такого не сделал. Еще обидно за самого Брендона Флауэрса, вторую часть концерта ему постоянно показывали из толпы средние пальцы. Не знаю, вернутся ли они теперь в Грузию»
По словам зрителей, перед началом выступления Флауэрс заявил, что «20 лет мечтал добраться до Грузии».
В апреле грузинское издание Paper Kartuli, созданное журналистами из России, сообщало, что концерт The Killers пройдет в рамках программы Starring Georgia («Грузия в главных ролях» - прим. ред.), которую организовало правительство страны.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и член партии «Грузинская мечта» заявлял, что мировых звезд пригласят в Грузию с целью привлечения в страну туристов. В ноябре 2022 года премьер-министр сообщал, что на программу выделят 70 миллионов лари, это около 26,5 миллионов долларов по нынешнему курсу. Оппозиция раскритиковала эту идею, заявив, что сумма слишком большая, и правительство прикрывает социальной программой начало своей предвыборной кампании. Кроме The Killers в рамках этой акции в страну приедут несколько других групп, в том числе сверхпопулярная американская поп-рок группа Imagine Dragons - ее концерт пройдет 31 августа в Тбилиси.