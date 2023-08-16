ВИДЕО ⟩ The Killers освистали на концерте в Батуми из-за того, что они позвали на сцену барабанщика из России

«Мы никогда не хотели никого обижать. У нас есть традиция - приглашать людей из зала играть на барабанах. Со сцены казалось, что публика согласна с тем, что один из зрителей выйдет к нам.

Мы понимаем, что комментарий, о том, что все зрители и фанаты The Killers - "братья и сестры", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения»