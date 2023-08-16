В странах Балтии любой желающий может поужинать с великой актрисой Чулпан Хаматовой. Цена вопроса – 10 тысяч евро

Евгений Чичваркин указал, что планируемое количество гостей - от 12 до 16 человек. «По нашей хорошей традиции билет на ужин стоит 10 тысяч евро», - написал он.

Часть денег пойдет напрямую центру Common Ground. Этот центр занимается всевозможной поддержкой людей, пострадавших от войны в Украине и оказавшихся в Риге: «С начала войны центр постоянно растет, развивается, придумывает новые проекты, чтобы помочь как можно большему количеству людей».

В августе 2022 года Чичваркин совместно с Common Ground провел благотворительный пикник в честь Дня независимости Украины, который посетило больше 2 000 человек.

Вторая часть денег, собранных на ужине 25 авгста, пойдет на оплату 3 000 турникетов CAT GEN 7: «Это самые распространенные и эффективные жгуты для остановки кровотечения, их используют лучшие армии мира, и их все время не хватает. Заказ на турникеты уже оформлен (с доставкой 75 000 долларов), осталось оплатить и доставить по назначению».