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ФОТО ⟩ Патриотичные ласнамяэские бабушки умилили пользователей Сети

Limon.ee
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Бабушки на скамейке. Снимок иллюстративный.
Бабушки на скамейке. Снимок иллюстративный. Фото: Tramp57/Shutterstock

В преддверии праздника Дня восстановления независимости Эстонии патриотично настроены даже ласнамяэские бабушки. 20 августа наша страна отметит 32 вторую годовщину с того дня, как была восстановлена независимость ЭР. 

Пользователь социальной сети Reddit заметил невероятную картину в столичном районе Ласнамяэ. Бабушки так удачно сели на скамейке, что из цветов их одежды получился эстонский флаг, это если смотреть справа налево - синий, черный и белый. 

«Ласнамяэские старушки - патриотичные!» - подписал снимок автор. 

Lasna mutid on patriootilised
by u/ForkOnTheTable1926 in Eesti

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