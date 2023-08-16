ФОТО ⟩ Патриотичные ласнамяэские бабушки умилили пользователей Сети

В преддверии праздника Дня восстановления независимости Эстонии патриотично настроены даже ласнамяэские бабушки. 20 августа наша страна отметит 32 вторую годовщину с того дня, как была восстановлена независимость ЭР.
Пользователь социальной сети Reddit заметил невероятную картину в столичном районе Ласнамяэ. Бабушки так удачно сели на скамейке, что из цветов их одежды получился эстонский флаг, это если смотреть справа налево - синий, черный и белый.
«Ласнамяэские старушки - патриотичные!» - подписал снимок автор.