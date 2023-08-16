ФОТО ⟩ Водители негодуют: возле «лежачих полицейских» нет предупреждающих знаков

Отсутствие знаков рядом с «лежачими полицейскими» вызывает дискуссию среди водителей, пишет Elu24. «Никакого предупреждения не было, и я проехал, не затормозив», - говорит один из водителей. «А как быть зимой, когда дорога покрыта снегом и даже разметки не будет видно?» - спрашивает другой.
Индрек, написавший в группе Facebook «Замечено: в Тарту», задается вопросом, является ли нововведением то, что все чаще на дорогах встречаются «лежачие полицейские» без каких-либо предупреждающих знаков рядом с ними. «Что за новый порядок, при котором возле "лежачих полицейских" нет никаких знаков?» - спрашивает он, публикуя фотографию, сделанную в Тарту.
То же самое заметила женщина за рулем автомобиля в Люганузе. «Если рядом нет знака, то и не думаешь, что это дорожный порог», - говорит она. «Я проехала несколько таких мест на скорости. Так же машину можно сломать!» - беспокоится женщина и спрашивает, не забыли ли в некоторых местах установить предупреждающие знаки, или в чем проблема?
Дорожные пороги без предупреждающих знаков можно встретить и в Эльва. «Особенно трудно на заснеженных дорогах, потому что не видишь, где именно они находятся, и не знаешь, где нужно притормозить», - говорит Каспар из Эльва. «Было бы лучше со знаками», - говорит он.
Это не значит, что везде дорожные пороги в городе не имеют возле себя предупреждающих знаков, напротив. В некоторых местах возле дорожных порогов установлены знаки. Так от чего же зависит, будет ли знак с сине-белыми полосами установлен рядом с «лежачим полицейским» или нет?
Не обязательно, если ограничение скорости - 30 км/ч
Каролийс Палуотс, специалист из отдела городского хозяйства, сообщила, что в соответствии с постановлением министра экономики и коммуникаций предупреждающие знаки могут отсутствовать на дорогах, где ограничение скорости составляет 30 км/ч и менее.
Такая практика действует уже с 2011 года. «В связи с этим городские власти Тарту приняли решение не устанавливать знаки в таких местах. Кроме того, когда мы строим новые пороги, мы думаем о том, как уменьшить "дорожный шум"», - говорит Палуотс. «На фотографии выше, где нет знака, это пологие пороги, через которые совершенно нормально можно проехать со скоростью 30 км/ч. Именно такое ограничение скорости действует на этой дороге», - поясняет она.
Закон определяет, когда пороги не нужно обозначать
Тынис Ряэк, специалисты дорожной службы, на 99% уверен, что пороги в волости Люганузе должны быть в порядке. «Внимание участников дорожного движения должно быть сосредоточено на управлении автомобилем, а также на том, чтобы они время от времени обращали внимание на соответствующие средства регулирования движения, - говорит он, добавляя. - В законе точно указано, когда пороги не нужно обозначать».
Предупреждающие знаки могут отсутствовать на опасном участке дороги или в опасной зоне, где ограничение скорости - 30 км/ч или менее.
«По фотографиям, сделанными за рулем, видно, что люди еще не поняли, что пользоваться телефоном во время движения запрещено. Конечно, внимание рассеивается, и на скорость, с которой должны двигаться на таких участках, никто уже не обращает внимания», - говорит Ряэк.