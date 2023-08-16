ФОТО ⟩ Водители негодуют: возле «лежачих полицейских» нет предупреждающих знаков

Индрек, написавший в группе Facebook «Замечено: в Тарту», задается вопросом, является ли нововведением то, что все чаще на дорогах встречаются «лежачие полицейские» без каких-либо предупреждающих знаков рядом с ними. «Что за новый порядок, при котором возле "лежачих полицейских" нет никаких знаков?» - спрашивает он, публикуя фотографию, сделанную в Тарту.

Дорожный порог без предупреждающих знаков. Фото: Erakogu

То же самое заметила женщина за рулем автомобиля в Люганузе. «Если рядом нет знака, то и не думаешь, что это дорожный порог», - говорит она. «Я проехала несколько таких мест на скорости. Так же машину можно сломать!» - беспокоится женщина и спрашивает, не забыли ли в некоторых местах установить предупреждающие знаки, или в чем проблема?

Дорожные пороги без предупреждающих знаков можно встретить и в Эльва. «Особенно трудно на заснеженных дорогах, потому что не видишь, где именно они находятся, и не знаешь, где нужно притормозить», - говорит Каспар из Эльва. «Было бы лучше со знаками», - говорит он.

Это не значит, что везде дорожные пороги в городе не имеют возле себя предупреждающих знаков, напротив. В некоторых местах возле дорожных порогов установлены знаки. Так от чего же зависит, будет ли знак с сине-белыми полосами установлен рядом с «лежачим полицейским» или нет?

Улица, на которой есть предупреждающие знаки. Фото: Erakogu

Не обязательно, если ограничение скорости - 30 км/ч