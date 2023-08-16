В соцсетях требуют лишить потерявшую возлюбленного Сандру Буллок «Оскара»: в чем дело

Пользователи требуют лишить знаменитость «Оскара» за роль в фильме «Невидимая сторона», и ситуация, кажется, уже переходит все грани.

Кадр из фильма «Невидимая сторона». Фото: HO

Все дело в том, что кинокартина, основанная на реальных событиях, оказалась не совсем правдивой. О некоторых не соответствующих действительности фактах заявил баскетболист Майкл Оэр, о жизни которого, собственно, и рассказывает фильм. Он, к примеру, заверил, что, в отличие от экранной семьи Туохи, реальная его никогда не усыновляла, а отдала под опеку. Более того, близкие спортсмена неплохо заработали на экранизации семейной драмы, а самому же Майклу не досталось ничего, рассказывает издание TMZ.

По какой-то причине пользователи Сети решили, что после шокирующих фактов о «Невидимой стороне» Сандра Буллок попросту не достойна ценной статуэтки. В соцсети разразился мощнейший спор: одни юзеры вовсю требуют забрать «Оскар», другие пытаются вступиться за любимую актрису.