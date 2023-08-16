ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Папа, иди посмотри, какой-то странный гриб!» Находка в эстонском лесу ошарашила отца с сыном

Арди, живущий в Южной Эстонии, отправился с ребенком в лес за грибами, но вместо урожая он наткнулся на нечто неожиданное: бежевый фаллоимитатор. В Facebook группе любителей грибов потерянная в лесу секс-игрушка стала предметом многочисленных шуток, пишет Elu24.
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«Просьба определить. Рос возле дороги в смешанном лесу. Концом в мох», - просит Арди в группе Facebook определить «интересный гриб».
«Мы пошли по грибы с моим ребенком», - пишет он, который во вторник ходил за грибами в деревню Пийгасте, в Канепи. «Выбор [грибов] был скудным. Однако на соус с лисичками хватит», - описывает Арди общую картину в лесу.
«Ребенок крикнул: "Папа, иди посмотри, какой-то странный гриб... эээ... но я не уверен, гриб ли это"», - рассказывает Арди в группе любителей грибов. «Издалека он был похож [на гриб], но когда я подошел ближе, то разглядел получше».
При ближайшем рассмотрении «гриба» стало ясно: это была забытая в лесу секс-игрушка. «К счастью, ребенок был достаточно мал, чтобы понять, что это за "гриб"», - говорит Арди.
«Я могу предложить по цене килограмма, если кому-то интересно...» - шутит этот мужчина.
«Вы подвергли термической обработке перед употреблением или он сразу был пригоден к использованию?» - шутят в комментариях любители грибов. «Кто-то потерял друга во время прогулки на поводке. А может, он просто убежал из дома и заблудился в лесу», - предполагает другой пользователь.