ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Папа, иди посмотри, какой-то странный гриб!» Находка в эстонском лесу ошарашила отца с сыном

«Просьба определить. Рос возле дороги в смешанном лесу. Концом в мох», - просит Арди в группе Facebook определить «интересный гриб».

«Мы пошли по грибы с моим ребенком», - пишет он, который во вторник ходил за грибами в деревню Пийгасте, в Канепи. «Выбор [грибов] был скудным. Однако на соус с лисичками хватит», - описывает Арди общую картину в лесу.

«Ребенок крикнул: "Папа, иди посмотри, какой-то странный гриб... эээ... но я не уверен, гриб ли это"», - рассказывает Арди в группе любителей грибов. «Издалека он был похож [на гриб], но когда я подошел ближе, то разглядел получше».

При ближайшем рассмотрении «гриба» стало ясно: это была забытая в лесу секс-игрушка. «К счастью, ребенок был достаточно мал, чтобы понять, что это за "гриб"», - говорит Арди.

«Я могу предложить по цене килограмма, если кому-то интересно...» - шутит этот мужчина.

Фото из Facebook. Фото: Kuvatõmmis Facebookist/EESTIMAA SEENED