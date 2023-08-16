Женщина похудела на 74 килограмма благодаря одной легкой диете

Максимальный вес австралийки Ольги Бабатзани был 148 килограммов, но уже задолго до того, как она достигла этой внушительное цифры, женщина начала избегать магазинов одежды, поскольку подбор луков вводил ее в депрессию, пишет Супер.
«Однажды я взглянула на свое отражение в зеркале и не узнала человека, смотрящего на меня», - вспоминала она в интервью 7 News. Тогда же по счастливой случайности Ольга узнала о диете 1:1, согласно которой худеющий чередует дни воздержания от вредной пищи с днями, в которые можно есть все.
По словам австралийки, даже такая легкая диета давалась ей с трудом, ведь вкусовые привычки были наработаны долгими годами. Но когда она начала замечать результат на весах и в зеркале, стало легче. Впоследствии женщина начала следить за тем, сколько воды пьет и сколько ходит. Вес продолжал падать, а рука тянулась к сладостям и перекусам все реже. Так, маленькими шагами, Ольга приблизилась к отметке в 72 килограмма и поняла, что лишний вес для нее больше не проблема.