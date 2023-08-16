Женщина похудела на 74 килограмма благодаря одной легкой диете

«Однажды я взглянула на свое отражение в зеркале и не узнала человека, смотрящего на меня», - вспоминала она в интервью 7 News. Тогда же по счастливой случайности Ольга узнала о диете 1:1, согласно которой худеющий чередует дни воздержания от вредной пищи с днями, в которые можно есть все.

По словам австралийки, даже такая легкая диета давалась ей с трудом, ведь вкусовые привычки были наработаны долгими годами. Но когда она начала замечать результат на весах и в зеркале, стало легче. Впоследствии женщина начала следить за тем, сколько воды пьет и сколько ходит. Вес продолжал падать, а рука тянулась к сладостям и перекусам все реже. Так, маленькими шагами, Ольга приблизилась к отметке в 72 килограмма и поняла, что лишний вес для нее больше не проблема.