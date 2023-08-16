«Я люблю тебя»: Дженнифер Лопес нежно поздравила Бена Аффлека с днем рождения

54-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 15 августа на своей странице в Instagram опубликовала ролик, снятый во время совместной поездки в автомобиле с ее супругом, 51-летним актером Беном Аффлеком, пишет Гордон.
Лопес разместила пост по случаю дня рождения мужа. В ролике пара напевает песню американского певца Сэма Кука What A Wonderful World.
«Дорогой Бен, с днем рождения! Я люблю тебя!» – написала она.
15 августа Аффлеку исполнился 51 год.
Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года, в свой 52-й день рождения, опубликовав фото их поцелуя в Instagram.
17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.