«Я люблю тебя»: Дженнифер Лопес нежно поздравила Бена Аффлека с днем рождения

Лопес разместила пост по случаю дня рождения мужа. В ролике пара напевает песню американского певца Сэма Кука What A Wonderful World.

«Дорогой Бен, с днем рождения! Я люблю тебя!» – написала она.

15 августа Аффлеку исполнился 51 год.

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года, в свой 52-й день рождения, опубликовав фото их поцелуя в Instagram.