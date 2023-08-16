«Саша осознавала проблему»: как старшая дочь певицы МакSим отреагировала на ее алкоголизм

Артистка сказала, что младшая наследница Маша (ей 8 лет) была по возможности ограждена от информационных потоков и потому особо не догадывается о проблемах мамы.

А вот Саше уже 14 лет, ее тут ограничить невозможно. Она все сама видела и понимала, что происходит с родительницей.

«Саша осознавала проблему, пыталась не разговаривать со мной. Я при этом ей всегда повторяла - главное, чтобы тебе это не стало интересно. Когда отправилась лечиться, дочь меня поддержала, придала уверенности, что у меня все получится», - поделилась МакSим.