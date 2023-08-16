Из-за неправильно размещенного груза автомобиль может оказаться в кювете. Именно это произошло на прошлой неделе, когда на шоссу Таллинн-Саку-Лаагри легковой автомобиль с прицепом вылетел с дороги, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Хорошо, не в центре Таллинна: из-за неправильно размещенного груза в прицепе автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Урмет Тамбре, руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, поделился с подписчиками в социальных сетях предупреждающим видео о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в прошлый понедельник, 7 августа. «Как неправильно размещенный груз делает транспортное средство неуправляемым и в конечном итоге приводит к серьезной аварии», - пишет Тамбре в публикации.
Kuidas valesti paigutatud koorem muudab sõiduki kontrollimatuks ja lõpuks põhjustab raske avarii.❗️#politsei (video Erkki Raudkivi) pic.twitter.com/qPL5brA5H1— Urmet Tambre (@UrmetTambre) August 14, 2023
Авария произошла днем 7 августа в волости Саку на пятом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри. По предварительным данным, 33-летний мужчина управлял автомобилем Opel Combo, когда прицеп, прикрепленный к нему, начал раскачиваться, и автомобиль вылетел с дороги. Водитель доставлен в больницу. Детали аварии расследуется.