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ВИДЕО ⟩ Хорошо, не в центре Таллинна: из-за неправильно размещенного груза в прицепе автомобиль съехал с дороги и перевернулся

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis videost

Из-за неправильно размещенного груза автомобиль может оказаться в кювете. Именно это произошло на прошлой неделе, когда на шоссу Таллинн-Саку-Лаагри легковой автомобиль с прицепом вылетел с дороги, пишет Elu24.

Урмет Тамбре, руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, поделился с подписчиками в социальных сетях предупреждающим видео о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в прошлый понедельник, 7 августа. «Как неправильно размещенный груз делает транспортное средство неуправляемым и в конечном итоге приводит к серьезной аварии», - пишет Тамбре в публикации.

Авария произошла днем ​​7 августа в волости Саку на пятом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри. По предварительным данным, 33-летний мужчина управлял автомобилем Opel Combo, когда прицеп, прикрепленный к нему, начал раскачиваться, и автомобиль вылетел с дороги. Водитель доставлен в больницу. Детали аварии расследуется.

 
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