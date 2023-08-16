ВИДЕО ⟩ Таллинн за 64 секунды: всемирно известная группа показала лучшие моменты в эстонской столице

Groove Coverage - немецкая группа, начавшая музыкальную деятельность в 2001 году, играющая музыку в стиле евро-транс. Стиль евро-транс во многом похож на транс, но скорее может считаться новым воплощением евроденса. В музыкальном проекте Groove Coverage участвуют Аксель Конрад, Оле Вирк и DJ Novus. Солистка проекта выступает под сценическим именем Mell.

Во время посещения эстонской столицы музыканты снимали видео, которое позже на своей странице в Инстаграме разместил DJ Novus, показав своим поклонникам Таллинн за 64 секунды. Кажется, что он сумел передать всё то, чем мы живем. От уютного Таллиннского аэропорта - да бегунов на стадионе «Калев».