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СТО ЕВРО НА ВЕТЕР ⟩ Жительница Таллинна, воспользовавшаяся услугами Bolt Drive: через несколько дней я обнаружила, что с меня продолжают снимать деньги

Комментарий Bolt и TTJA
Кристийна Рейманд
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Фото: Madis Veltman

«Все было в порядке, оставила ключ. Я проверила, что двери заперты и закончила поездку. По крайней мере, на мой взгляд...» - говорит Маргит из Таллинна, которая использовала фургон Bolt Drive для перевозки крупных вещей, но через несколько дней ее ждал неприятный сюрприз: «Я испугалась, что происходит? Открыла приложение Bolt и увидела, что моя аренда автобуса длилась уже 72 часа!»

Еще до того, как жительница Таллинна Маргит начала наслаждаться июльскими выходными, ей нужно было сделать последние дела и перевезти крупные вещи.

Обычно Маргит пользуется своей личной машиной, которая, однако, не вмещает большой груз. На помощь ей в этом случае пришел Bolt Drive, где с комфортом можно арендовать даже большие микроавтобусы. Она надеялась, что поездка пройдет быстро и с комфортом, но возникшая ситуация не дает ей покоя и спустя месяц.

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