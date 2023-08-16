СТО ЕВРО НА ВЕТЕР ⟩ Жительница Таллинна, воспользовавшаяся услугами Bolt Drive: через несколько дней я обнаружила, что с меня продолжают снимать деньги

«Все было в порядке, оставила ключ. Я проверила, что двери заперты и закончила поездку. По крайней мере, на мой взгляд...» - говорит Маргит из Таллинна, которая использовала фургон Bolt Drive для перевозки крупных вещей, но через несколько дней ее ждал неприятный сюрприз: «Я испугалась, что происходит? Открыла приложение Bolt и увидела, что моя аренда автобуса длилась уже 72 часа!»