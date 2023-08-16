ФОТО ⟩ Как Анна Седокова веселится в США, пока ее муж Янис Тимма играет за сборную Латвии

Популярная певица Анна Седокова состоит в браке с Тиммой с 2020 года. Артистка не раз говорила, какие у них прекрасные отношения. Однако в последнее время вновь стали появляться слухи о разладе в семье - у пары давно нет совместных фото.

Анна недавно вернулась из поездки в Россию. Звезда регулярно делится в соцсетях кадрами своего пребывания в Майами, где она проживает с Янисом и сыном Гектором. Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья. Она сообщила подписчикам, что перестала употреблять алкоголь. Однако этот факт не мешает ей посещать вечеринки и веселиться с подругами.