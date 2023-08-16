Фото, видео ⟩ Земфира в Латвии: «У меня с Ригой особенные отношения»

Среди зрителей на концерте были замечены такие знаменитости, как Кирилл Серебренников, Евгений Чичваркин, Татьяна Лазарева, Максим Виторган и другие.

Максим Виторган на концерте Земфиры в Риге Фото: фото очевидца/ RUS TVNET

Максим Виторган на концерте Земфиры в Риге Фото: фото очевидца/ RUS TVNET

Концерт вышел невероятно эмоциональным и трогательным. Земфира исполнила не только композиции из альбома «Бордерлайн» («Том», «Пальто», «Ок», «Таблетки» и «Абъюз»), но и полюбившиеся хиты:

«Жить в твоей голове», «Трафик», «Ощущения», «П.М.М.Л.», «Мачо», «Прогулка», «Небомореоблака» и «Искала».

Концерт Земфиры в Риге, 15 августа 2023 года Фото: Justs Kravalis/TVNET

Прозвучала песня «Не стреляйте», написанная Земфирой в 2005 году. В марте 2022 года она выпустила клип на этот трек с кадрами боевых действий в Украине.

«Проклятая война», - сказала артистка со сцены, отметив, что не видела своих музыкантов с марта и приходится довольствоваться тем, что есть.

Видео: Земфира - «Искала»

Напомним, 3 ноября 2022 года Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление. Тогда она в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни «Не стреляйте» артистка сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию. На концерте в Латвии она ничего подобного не заявляла.

Концерт Земфиры в Риге, 15 августа 2023 года Фото: Justs Kravalis/TVNET

Отметим, что Земфире пришлось уехать из родной страны - она оставила свой дом, студию, преданных поклонников и перестала использовать букву «Z», которой часто обозначала себя. 10 февраля 2023 года Министерство юстиции РФ объявило Земфиру «иностранным агентом».

Видео: Земфира - «Пальто»

Зрители в Риге не скрывали эмоций и слез радости, артистке несли цветы, а она щедро раздавала автографы. «Очень много эмоций. Спасибо вам большое», - обратилась Земфира к публике. Зал хором пел почти каждую песню. После таких композиций, как «Синоптик» и «Почему», артистка сказала:

«Спасибо большое, Рига. С нетерпением будем ждать новой встречи. Я теперь живу недалеко. Спасибо большое за этот вечер, будьте счастливы».

В завершение Земфира исполнила песни «Хочешь?», «Маечки», «Ариведерчи» и акустическую версию легендарного хита «Лондон» («Небо Лондона»).