ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эмоциональный вечер памяти Виктора Цоя в Таллинне: его песни остаются в наших сердцах

На вечере памяти в Таллинне выступили музыкальное движение «PartyЯ», «Хали-Гали», «Партизаны» и Ирина Печегина (Yucca), а также «Синема».

Уже на страничке мероприятия в Facebook организаторы попросили воздержаться от всяких флагов и лозунгов, ведь мероприятие аполитичное.

Цой, пользовавшийся мировой известностью, скоропостижно скончался 33 года назад в Латвии, куда он ездил летом отдыхать. Лидер группы «Кино» направлялся в деревню Плиеньциемс, там в летнем домике музыкант отдыхал с сыном и своей подругой, а около 11:30 часов «Москвич» Цоя на скорости больше 100 км/ч выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус.