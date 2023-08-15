ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эмоциональный вечер памяти Виктора Цоя в Таллинне: его песни остаются в наших сердцах

Сегодня, 15 августа, в 20:00 на горке Харью вновь состоялся ежегодный концерт, посвященный советскому рок-музыканту, автору песен и актеру Виктору Цою.
На вечере памяти в Таллинне выступили музыкальное движение «PartyЯ», «Хали-Гали», «Партизаны» и Ирина Печегина (Yucca), а также «Синема».
Уже на страничке мероприятия в Facebook организаторы попросили воздержаться от всяких флагов и лозунгов, ведь мероприятие аполитичное.
Цой, пользовавшийся мировой известностью, скоропостижно скончался 33 года назад в Латвии, куда он ездил летом отдыхать. Лидер группы «Кино» направлялся в деревню Плиеньциемс, там в летнем домике музыкант отдыхал с сыном и своей подругой, а около 11:30 часов «Москвич» Цоя на скорости больше 100 км/ч выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус.
28-летний Цой, видимо, уснувший за рулем, погиб мгновенно. В его крови не было обнаружено алкоголя. Он был похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. После его смерти группа «Кино» распалась.