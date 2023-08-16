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Неприятный сюрприз: посетительница гостиницы Original Sokos Hotel обнаружила в своем номере пьяного мужчину

Limon.ee
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Пьяный мужчина в кровати гостиничного номера.
Пьяный мужчина в кровати гостиничного номера. Фото: Benoit Daoust/Shutterstock

Странная ситуация произошла в отеле Original Sokos Hotel Vantaa (Финляндия). Пьяный мужчина посреди ночи каким-то странным образом оказался не в своем номере, а в другом, где остановились две женщины, пишет eestinen.fi

«Мы были внизу, в баре, и Лотта пошла спать. Я пошла дальше тусоваться с парой других друзей», - рассказывает Дженни. По ее словам, она вернулась в отель после шести часов утра.

«Сначала проводила друга в его номер, потом пошла к себе в комнату. Смотрю, кто, черт побери, спит на моей кровати», - с ужасом вспоминает Дженни. 

По словам Дженни, в этот момент Лотта тоже неожиданно проснулась от шума. 

«Мы обе с удивлением смотрели на нежданного гостя. Мужчина только объяснил, что охранник впустил его в комнату», - добавляет она.

Дженни говорит, что мужчина, вероятно, что-то объяснил охраннику и тот его впустил в их номер. По словам Дженни, этот мужчина тоже был озадачен ситуацией, но вел себя вежливо.

«Пьяный гость проснулся, когда я вошла в комнату», - Дженни недоумевает, зачем другому человеку вообще заходить в чужой гостиничный номер, и как его сюда впустили. 

Лотта была уверена, что тот, кто ворвался в комнату посреди ночи, и была Дженни, но она не открывала глаза, просто услышала шорох и продолжила спать.

По словам Дженни, этот мужчина провел весь вечер в их компании, но до этого они никогда не были знакомы. 

Дженни и Лотта попросила мужчину покинуть комнату. С утра они отправились на респешн, чтобы рассказать о случившемся. 

Они пытались выяснить, как такое вообще случилось. На стойке регистрации извинились, и работник сообщил, что посоветуется с руководством отеля в понедельник.

Дженни сказала, что в следующие дни из отеля они не получили ни ответа, ни привета.  

«Написала об этом в Фейсбуке, и только вчера отель с нами связался», - рассказывает Дженни.

Дженни говорит, что довольна, что отель-таки связался с ними, но ее поразило кое-что другое.

«Там могло произойти всё, что угодно. К счастью, ничего не произошло. Мужчина, вероятно, был так же напуган, как и мы», - отмечает Дженни.

Менеджер отеля Мартин Андергорд подтвердил Ilta-Sanomat, что незнакомец был допущен в номер. По его словам, это было человеческая ошибка. Охранник пропустил его, потому что гость сказал, что забыл карточку в номере. И указал именно на данную комнату. Дверь была открыта универсальным ключом. 

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