Неприятный сюрприз: посетительница гостиницы Original Sokos Hotel обнаружила в своем номере пьяного мужчину

«Мы были внизу, в баре, и Лотта пошла спать. Я пошла дальше тусоваться с парой других друзей», - рассказывает Дженни. По ее словам, она вернулась в отель после шести часов утра.

«Сначала проводила друга в его номер, потом пошла к себе в комнату. Смотрю, кто, черт побери, спит на моей кровати», - с ужасом вспоминает Дженни.

По словам Дженни, в этот момент Лотта тоже неожиданно проснулась от шума.

«Мы обе с удивлением смотрели на нежданного гостя. Мужчина только объяснил, что охранник впустил его в комнату», - добавляет она.

Дженни говорит, что мужчина, вероятно, что-то объяснил охраннику и тот его впустил в их номер. По словам Дженни, этот мужчина тоже был озадачен ситуацией, но вел себя вежливо.

«Пьяный гость проснулся, когда я вошла в комнату», - Дженни недоумевает, зачем другому человеку вообще заходить в чужой гостиничный номер, и как его сюда впустили.

Лотта была уверена, что тот, кто ворвался в комнату посреди ночи, и была Дженни, но она не открывала глаза, просто услышала шорох и продолжила спать.

По словам Дженни, этот мужчина провел весь вечер в их компании, но до этого они никогда не были знакомы.

Дженни и Лотта попросила мужчину покинуть комнату. С утра они отправились на респешн, чтобы рассказать о случившемся.