Странная ситуация произошла в отеле Original Sokos Hotel Vantaa (Финляндия). Пьяный мужчина посреди ночи каким-то странным образом оказался не в своем номере, а в другом, где остановились две женщины, пишет eestinen.fi.
Неприятный сюрприз: посетительница гостиницы Original Sokos Hotel обнаружила в своем номере пьяного мужчину
«Мы были внизу, в баре, и Лотта пошла спать. Я пошла дальше тусоваться с парой других друзей», - рассказывает Дженни. По ее словам, она вернулась в отель после шести часов утра.
«Сначала проводила друга в его номер, потом пошла к себе в комнату. Смотрю, кто, черт побери, спит на моей кровати», - с ужасом вспоминает Дженни.
По словам Дженни, в этот момент Лотта тоже неожиданно проснулась от шума.
«Мы обе с удивлением смотрели на нежданного гостя. Мужчина только объяснил, что охранник впустил его в комнату», - добавляет она.
Дженни говорит, что мужчина, вероятно, что-то объяснил охраннику и тот его впустил в их номер. По словам Дженни, этот мужчина тоже был озадачен ситуацией, но вел себя вежливо.
«Пьяный гость проснулся, когда я вошла в комнату», - Дженни недоумевает, зачем другому человеку вообще заходить в чужой гостиничный номер, и как его сюда впустили.
Лотта была уверена, что тот, кто ворвался в комнату посреди ночи, и была Дженни, но она не открывала глаза, просто услышала шорох и продолжила спать.
По словам Дженни, этот мужчина провел весь вечер в их компании, но до этого они никогда не были знакомы.
Дженни и Лотта попросила мужчину покинуть комнату. С утра они отправились на респешн, чтобы рассказать о случившемся.
Они пытались выяснить, как такое вообще случилось. На стойке регистрации извинились, и работник сообщил, что посоветуется с руководством отеля в понедельник.
Дженни сказала, что в следующие дни из отеля они не получили ни ответа, ни привета.
«Написала об этом в Фейсбуке, и только вчера отель с нами связался», - рассказывает Дженни.
Дженни говорит, что довольна, что отель-таки связался с ними, но ее поразило кое-что другое.
«Там могло произойти всё, что угодно. К счастью, ничего не произошло. Мужчина, вероятно, был так же напуган, как и мы», - отмечает Дженни.
Менеджер отеля Мартин Андергорд подтвердил Ilta-Sanomat, что незнакомец был допущен в номер. По его словам, это было человеческая ошибка. Охранник пропустил его, потому что гость сказал, что забыл карточку в номере. И указал именно на данную комнату. Дверь была открыта универсальным ключом.