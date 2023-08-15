«Я ушла за час до конца концерта, потому что финны курили, а один из них пыхтел сигарой!» - пожаловалась жительница Эстонии, которая в субботу, 12 августа, ходила на концерт The Weeknd. Для нее мероприятие закончилось раньше, чем планировалось, в основном из-за курящих людей в толпе, пишет Elu24. Следует ли в будущем запретить курение на мероприятиях под открытым небом или это остается на совести каждого?

В минувшие выходные канадский поп-музыкант The Weeknd выступил перед десятками тысяч поклонников на Таллинском певческом поле. Но двухчасовой концерт для одной из жительниц Таллинна закончился раньше: ей стало плохо.