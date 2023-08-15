ВЕРНИ ОБРАТНО! ⟩ На Эстонском фестивале хип-хопа произошла кража: «У тебя есть время до сегодняшнего вечера!»

«Эй, ты, кто в воскресенье после вечеринки Peltareiv забрал со сцены два микшерных пульта Pioneer, пожалуйста, верни их обратно!» - говорится на странице Эстонского хип-хоп фестиваля в Facebook. Сообщение появилось в социальной сети 15 августа около 12 часов дня, а сам фестиваль проходил 11 и 12 августа в Эльва.

Воришку просят позвонить по телефону 520 7635.

«Будьте смелее, и мы простим этот поступок, если ты вернешь проигрыватели! Если же этого не произойдет, мы передадим в полицию видеозапись с камер наблюдения, где тебя очень хорошо видно. И все будет официально», - предупреждают в посте.

Вору дали время только до вечера вторника: «У тебя есть время до сегодняшнего вечера!».