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ВЕРНИ ОБРАТНО! ⟩ На Эстонском фестивале хип-хопа произошла кража: «У тебя есть время до сегодняшнего вечера!»

Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp

«Если этого не произойдет, мы передадим в полицию видеозапись с камер наблюдения, где тебя хорошо видно», - говорится на официальной странице Эстонского хип-хоп фестиваля в Facebook с просьбой вернуть два дорогих музыкальных проигрывателя, делится Elu24.

«Эй, ты, кто в воскресенье после вечеринки Peltareiv забрал со сцены два микшерных пульта Pioneer, пожалуйста, верни их обратно!» - говорится на странице Эстонского хип-хоп фестиваля в Facebook. Сообщение появилось в социальной сети 15 августа около 12 часов дня, а сам фестиваль проходил 11 и 12 августа в Эльва.

Воришку просят позвонить по телефону 520 7635.

«Будьте смелее, и мы простим этот поступок, если ты вернешь проигрыватели! Если же этого не произойдет, мы передадим в полицию видеозапись с камер наблюдения, где тебя очень хорошо видно. И все будет официально», - предупреждают в посте.

Вору дали время только до вечера вторника: «У тебя есть время до сегодняшнего вечера!».

По имеющимся данным, стоимость одного такого микшерного пультва составляет 1000 евро.

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