Пруд Шнелли в Старом городе Таллинна часто считается показательным, но на самом деле водоем таким вовсе не является. «Там полно мусора, и это ужасно», - говорит один из жителей. Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм объясняет, что, хотя вода зеленая, она не пахнет, и загрязнения не замечено, пишет Elu24.

В начале этого лета на портале уже писали о столичном Тоомпарк, известном также как парк Шнелли. Уже тогда горожане не проявили милосердия, поскольку позорно обшарпанный парк, соединяющий величественный Старый город, Балтийский вокзал и квартал Теллискиви, вряд ли можно считать показательным.