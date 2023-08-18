Гробят ваше здоровье: эти шесть продуктов категорически нельзя есть на завтрак

Действительно, завтрак лучше не пропускать. Есть нужно в первые 40 минут после пробуждения, чтобы запустить активность гормонов и ЖКТ. Кофе, бутерброд, горячая яичница... Что может быть лучше? Однако есть продукты, которые совсем не подходят для первого приёма пищи.

1. Бананы

Казалось бы, бананы - классический завтрак, вполне здоровый, да? Но как бы не так! Эти богатые калием фрукты нанесут ущерб вашей пищеварительной системе, если их употреблять утром без всего, особенно на голодный желудок. К тому же в них содержится много магния, который способен влиять на деятельность сердечно-сосудистой системы. Завтрак, состоящий из одних бананов, чреват рисками нарушения баланса кальция и магния. Соедините их с чем-то более существенным, например, можно сделать тосты с арахисовой пастой и положить банан. Так вы сохраните желудок здоровым!

2. Кофе

Многие не представляют своё утро без чашечки кофе, а некоторые даже не сядут есть, если перед этим не выпьют чёрный бодрящий напиток. Мол, ну какой завтрак без кофе? Его пить можно, но не натощак. Если вы пьете кофе, не съев до этого ни крошки пищи, - рискуете сильно себе навредить. Утренний кофе на голодный желудок раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и способствует развитию гастрита.

3. Хлопья и мюсли