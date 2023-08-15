ВИДЕО ⟩ Откровения Жены Брюса Уиллиса: «Мне плохо...»

В феврале 2023 года голливудскому актеру диагностировали деменцию. В понедельник, 14 августа, жена больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о своем состоянии. Роликом Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в Instagram, сообщает Фокус.
45-летняя британская актриса рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается как «сиделка» больного мужа.
Возлюбленная «крепкого орешка» откровенно заявила своим поклонникам, что ей «плохо», но отметила свои ежедневные усилия открыть «что-то прекрасное». Приглашая своих подписчиков принять участие, Эмма попросила их поделиться изображениями «чего-то прекрасного» из своей жизни.
«Я прошу вас задуматься над тем, чтобы вы продолжали искать ту одну прекрасную вещь или момент в своем дне. И я надеюсь, что вы сможете воспринимать меня серьезно в моей глупой шляпе», - отметила мама двоих детей.
Хеминг называет себя «партнером по уходу за пациентом». Ведь в начале 2023 Брюсу Уиллису поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД). Заболевание влияет на коммуникативные способности актера и может менять поведение человека.