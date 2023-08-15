ВИДЕО ⟩ Откровения Жены Брюса Уиллиса: «Мне плохо...»

45-летняя британская актриса рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается как «сиделка» больного мужа.

Возлюбленная «крепкого орешка» откровенно заявила своим поклонникам, что ей «плохо», но отметила свои ежедневные усилия открыть «что-то прекрасное». Приглашая своих подписчиков принять участие, Эмма попросила их поделиться изображениями «чего-то прекрасного» из своей жизни.

«Я прошу вас задуматься над тем, чтобы вы продолжали искать ту одну прекрасную вещь или момент в своем дне. И я надеюсь, что вы сможете воспринимать меня серьезно в моей глупой шляпе», - отметила мама двоих детей.