В США умер «крестный отец черной музыки» Кларенс Авант

Кларенс Авант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе 13 августа 2023 года в возрасте 92 лет.

«Кларенс оставил после себя любящую семью и море друзей и единомышленников, изменивших мир и продолжающих менять мир для будущих поколений. Радость его наследия облегчает горе нашей потери», - заявила семья Аванта.

Жаклин и Кларенс Авант. Фото: Mark Von Holden/AP

Музыкальный продюсер родился 25 февраля 1931 года в Климаксе, Северная Каролина. Он сначала был биржевым клерком, однако в 50-е ушел в музыкальный бизнес.

Кларенс Авант с 1935 по 1969 год был менеджером джазового музыканта Луи Армстронга. Также сотрудничал с музыкантами Сарой Воан, Уинтоном Келли, Фредди Хаббардом, Пэтом Томасом, Томом Уилсоном, Майклом Джексоном, Фаррелл Уильямсом, Уитни Хьюстон.