В США умер «крестный отец черной музыки» Кларенс Авант

В Лос-Анджелесе скончался легендарный музыкальный продюсер Кларенс Авант, которого называли «крестным отцом черной музыки». Смерть Аванта наступила через 20 месяцев после того, как его жену Жаклин застрелили во время ограбления. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Кларенс Авант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе 13 августа 2023 года в возрасте 92 лет.
«Кларенс оставил после себя любящую семью и море друзей и единомышленников, изменивших мир и продолжающих менять мир для будущих поколений. Радость его наследия облегчает горе нашей потери», - заявила семья Аванта.
Музыкальный продюсер родился 25 февраля 1931 года в Климаксе, Северная Каролина. Он сначала был биржевым клерком, однако в 50-е ушел в музыкальный бизнес.
Кларенс Авант с 1935 по 1969 год был менеджером джазового музыканта Луи Армстронга. Также сотрудничал с музыкантами Сарой Воан, Уинтоном Келли, Фредди Хаббардом, Пэтом Томасом, Томом Уилсоном, Майклом Джексоном, Фаррелл Уильямсом, Уитни Хьюстон.
В индустрии Аванта знают как популяризатора афроамериканской музыки. В 2019 году на Netflix вышел фильм о нем «The Black Godfather» («Черный крестный отец» - прим. ред.), спродюсированный дочерью Николь.