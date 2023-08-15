В Латвии простились с супругой Раймонда Паулса

Как пишет журнал Privātā Dzīve, поминальное мероприятие перед кремацией состоялось в полдень 8 августа, и в нем участвовали всего пять человек - сам Раймонд Паулс, дочь Анете с мужем и внучки Анна-Мария и Моника.

Более широкую церемонию прощания проведут позже, когда урна с прахом будет предана земле.

Вероятно, Лана будет похоронена на кладбище Лачупес в Пардаугаве, где покоятся родители композитора.

Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась супруга Раймонда Паулса Лана.

В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале «Дзинтари» состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem («Песни без слов»).