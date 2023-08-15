Вт, 15.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Алика Милова о достижении нескольких миллионов прослушиваний песни Bridges: «Я вам очень-очень благодарна»

Стен Таливеэ
Facebook Twitter
Comments
Алика Милова.
Алика Милова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Песня Алики Миловой Bridges набрала 10 000 000 прослушиваний. Сообщив об этом в социальных сетях, певица не скрывала своей радости: «Спасибо, что слушаете мою музыку и мое сердце».

Алика Милова, представлявшая Эстонию на конкурсе Евровидение, объявила в социальных сетях, что ее песня Bridges набрала 10 000 000 прослушиваний на Spotify.

«Я очень, очень благодарна вам. Спасибо, что слушаете мою музыку и мое сердце», - написала Алика в публикации.

Рекорд-лейбл Universal Music Estonia сообщил в социальных сетях, что по случаю достижения миллионной аудитории поздравления Алике будут транслироваться на больших экранах таллиннского торгового центра Viru, где все посетители смогут принять участие в праздновании этого достижения.

Кроме того, певица объявила, что планирует выпустить свой дебютный альбом в ноябре этого года: «Запомните дату - 24 ноября».

По данным ее сайта, всего у Алики этим летом 13 сольных выступлений. По данным платформы YouTube, певица выпустила семь песен, так что к концу года ее репертуар может стать еще более полным благодаря дебютному альбому.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх