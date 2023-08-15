Песня Алики Миловой Bridges набрала 10 000 000 прослушиваний. Сообщив об этом в социальных сетях, певица не скрывала своей радости: «Спасибо, что слушаете мою музыку и мое сердце».
Алика Милова о достижении нескольких миллионов прослушиваний песни Bridges: «Я вам очень-очень благодарна»
Алика Милова, представлявшая Эстонию на конкурсе Евровидение, объявила в социальных сетях, что ее песня Bridges набрала 10 000 000 прослушиваний на Spotify.
«Я очень, очень благодарна вам. Спасибо, что слушаете мою музыку и мое сердце», - написала Алика в публикации.
Рекорд-лейбл Universal Music Estonia сообщил в социальных сетях, что по случаю достижения миллионной аудитории поздравления Алике будут транслироваться на больших экранах таллиннского торгового центра Viru, где все посетители смогут принять участие в праздновании этого достижения.
Кроме того, певица объявила, что планирует выпустить свой дебютный альбом в ноябре этого года: «Запомните дату - 24 ноября».
По данным ее сайта, всего у Алики этим летом 13 сольных выступлений. По данным платформы YouTube, певица выпустила семь песен, так что к концу года ее репертуар может стать еще более полным благодаря дебютному альбому.