СМОТРИ ⟩ «Это не шутка, а домогательство»: Зюлейху Измайлову оскорбил неуместный комментарий водителя автобуса

Политик Зюлейха Измайлова поделилась с подписчиками в Facebook неприятной ситуацией, которая произошла на прошлой неделе в Пайде во время ожидания местного автобуса, чтобы проехать несколько остановок до Валлимяэ.

«Примерно в 16.30 автобус подъехал так, чтобы я смогла зайти в переднюю дверь, но передние двери не открылись. Это показалось странным, но ничего страшного, я зашла через среднюю дверь и подошла к кабине водителя, чтобы купить билет», - рассказывает Зюлейха, описывая начало инцидента.

Затем она выразила желание купить билет. «Я сказала водителю автобуса, что хочу купить билет, чтобы проехать несколько остановок. Водитель спросил меня, неужели я так сильно хочу заплатить. Я ответила, что если он продает билеты, то да. Он ответил, что если я действительно хочу, то могу прийти вечером снова и заплатить. После этих слов я развернулась, ушла и села в среднюю часть автобуса», - пишет она.

«Через некоторое время, когда мы доехали до центральной площади Пайде, я снова подошла к водителю автобуса и спросила, куда именно я должна прийти вечером, чтобы заплатить. Водитель автобуса был так удивлен, что даже снял солнечные очки. В тот же момент я сфотографировал его. Тогда мужчина начал суетиться, сказал, что он просто пошутил. Я ответила, что это не шутка, а домогательство, и вышла из автобуса», - рассказывает Зюлейха, публикуя фотографию водителя автобуса.

При размещении фотографии Зюлейха не стала наносить логотипы фирмы ATKO на лицо водителя автобуса, но позже, по совету веб-констебля, она закрыла лицо водителя автобуса, чтобы защитить его близких.