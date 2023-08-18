Глоба назвал годы рождения тех, кому повезет до весны 2024-го

Как отмечает астролог, люди, рожденные в годы Гепарда (1958-й и 90-й гг.) и Лебедя (1960-й и 92 гг.), могут стать в год Павлина весьма успешным на материальном поприще: они значительно укрепят благосостояние и социальное положение. Родившихся в годы Белого Медведя (1963-й и 95-й) и Серны (1955-й и 87-й) ждет удача в бизнесе и реализация творческих планов.

Рожденные в годы Вепря (1967-й и 99-й) и Тура (1951-й и 83-й) будут в год Павлина вознаграждены за верность принципам и умение добиваться поставленной цели. Как отмечает Глоба, в этом году фортуна повернется к ним лицом, в результате чего произойдут положительные изменения как в личной, так и в социальной жизни. И, наконец, одним из ярких в жизни этот год может стать для тех, кто родился в год Паука (а это 1975-й и 2007-й).