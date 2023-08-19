Грибы снимают стресс и способствуют похудению: вся правда о сезонном продукте

Содержащиеся в грибах полифенолы уменьшают воспалительные процессы и защищают нервную систему от старения. А также уменьшают вероятность возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Могут ли грибы навредить организму?

Известно несколько случаев, когда из-за неправильного консервирования грибов люди получали сильнейшее отравление. Дело в том, что в неправильно закатанных банках может развиться ботулизм (инфекционное заболевание).

Также не стоит забывать, что грибы - это тяжелая пища. Они плохо перевариваются из-за большого содержания хитина. И больше всего он содержится в ножках грибов, поэтому, если чувствуешь тяжесть после их употребления, ешь только «шапки».

В каком виде лучше всего употреблять грибы?

Правильным будет собрать такое количество грибов, которое ты сразу же съешь. Безусловно, их можно заготовить на зиму, но в таком случае лучше не добавлять уксус. Можно отварить их, а затем заморозить в небольших брикетах.

Сушить грибы также полезно - в таком случае содержание растительного протеина в них возрастает вдвое. Но учти, если плохо высушить продукт, можно отравиться.

Советы для лесников: что делать с грибами после их сбора?

После похода в лес грибы сразу же необходимо перебрать. Не ленись тщательно очистить их от земли и листочков. А те, что вызывают даже минимальные сомнения, лучше выкинуть.

Пять лайфхаков для приготовления грибов

1/ Чистые трубчатые грибы (белые, подосиновики и т.д.) не замачивают, а просто промывают проточной водой.

2/ Чуть червивые грибы стоит замочить в соленой воде на 20–30 минут. Тогда червяки и букашки их покинут.

3/ Пластинчатые грибы (чернушки, волнушки и т.д.) стоит замачивать на сутки в холодной воде.

4/ Очищенные грибы желательно отварить сразу же. Сырые продукты плохо хранятся даже в холодильнике.