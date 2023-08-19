Грибы снимают стресс и способствуют похудению: вся правда о сезонном продукте

Грибной сезон в Эстонии в самом разгаре: все вышли на «тихую охоту», а в ресторанах появились меню с лесными продуктами. И впереди есть еще минимум месяц, чтобы сделать запасы на зиму. Но об этом чуть позже.
Большинство специалистов убеждены в том, что лесные грибы обладают полезными свойствами для здоровья человека. Этому посвящены сотни научных работ и исследований. Однако никто не призывает отказываться от консультации со специалистом. Не забывайте, что все народные методы лечения стоит делить на два. Peopletalk.ru решил разобраться, действительно ли грибы представляют какую-либо ценность для организма человека. А также узнал, как не навредить себе при употреблении сезонных продуктов.
Полезные свойства грибов для организма
Помимо достаточного количества пищевых волокон грибы содержат хитин, который, не перевариваясь, попадает в толстую кишку. Там он благотворно влияет на микрофлору и укрепляет поверхность тканей. К слову, это его свойство работает с нервной и иммунной системой, так как научно доказано, что во многом кишечник занимается управлением нашим настроением и устойчивостью к заболеваниям.
Предотвращение эндокринных заболеваний
Другим содержащимся в грибах видом пищевых волокон является бета-глюкан, который имеет свойство связывать холестерин и нормализовывать содержание глюкозы и инсулина в крови. Таким образом, употребление грибов помогает бороться с эндокринными заболеваниями.
Влияют ли грибы на психику человека?
Сегодня модно говорить, что грибы - это супербады. Однако бросать все, «что доктор прописал», и бежать за призрачными невероятными свойствами грибов, чтобы улучшить настроение, поднять энергию и снять стресс, вовсе не стоит. Все это пока не имеет никаких прямых доказательств. Однако определенные медицинские исследования на эту тему уже есть.
Содержащиеся в грибах полифенолы уменьшают воспалительные процессы и защищают нервную систему от старения. А также уменьшают вероятность возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.
Могут ли грибы навредить организму?
Известно несколько случаев, когда из-за неправильного консервирования грибов люди получали сильнейшее отравление. Дело в том, что в неправильно закатанных банках может развиться ботулизм (инфекционное заболевание).
Также не стоит забывать, что грибы - это тяжелая пища. Они плохо перевариваются из-за большого содержания хитина. И больше всего он содержится в ножках грибов, поэтому, если чувствуешь тяжесть после их употребления, ешь только «шапки».
В каком виде лучше всего употреблять грибы?
Правильным будет собрать такое количество грибов, которое ты сразу же съешь. Безусловно, их можно заготовить на зиму, но в таком случае лучше не добавлять уксус. Можно отварить их, а затем заморозить в небольших брикетах.
Сушить грибы также полезно - в таком случае содержание растительного протеина в них возрастает вдвое. Но учти, если плохо высушить продукт, можно отравиться.
Советы для лесников: что делать с грибами после их сбора?
После похода в лес грибы сразу же необходимо перебрать. Не ленись тщательно очистить их от земли и листочков. А те, что вызывают даже минимальные сомнения, лучше выкинуть.
Пять лайфхаков для приготовления грибов
1/ Чистые трубчатые грибы (белые, подосиновики и т.д.) не замачивают, а просто промывают проточной водой.
2/ Чуть червивые грибы стоит замочить в соленой воде на 20–30 минут. Тогда червяки и букашки их покинут.
3/ Пластинчатые грибы (чернушки, волнушки и т.д.) стоит замачивать на сутки в холодной воде.
4/ Очищенные грибы желательно отварить сразу же. Сырые продукты плохо хранятся даже в холодильнике.
5/ Отваренные грибы ни в коем случае нельзя помещать в посуду с закрытой крышкой, иначе они задохнутся. В таком виде их можно хранить в холодильнике до двух суток.