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Будут шею сворачивать: Михаил Лабковский описал женщину, от которой все мужчины без ума

Limon.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

«Некоторые девушки свято верят: для того, чтобы мужчина влюбился, нужно 24/7 носить каблуки и юбки покороче, ну и, конечно, краситься поярче. Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно - уважающие себя женщины».

Кажется, не существует единственной формулы, которая поможет влюбить в себя потенциального партнера: одним нравятся серьезные брюнетки, другим - легкомысленные блондинки, третьим - страстные рыжеволосые бестии. Комбинации могут быть самыми разными, но суть одна: угодить всем и сразу невозможно.

Однако порой даже при попадании в самое сердце мужчины по всем критериям отношения с ним все равно не складываются, пишет cluber.com.ua. Тогда женщина начинает ломать голову, что именно с ней не так. Ответ на этот вопрос дает известный психолог, автор бестселлера «Хочу и буду» Михаил Лабковский.

Эксперт убежден, что даже самая эффектная, сексуальная, эрудированная и очаровательная девушка не сможет привлечь и удержать внимание понравившегося мужчины, если не обладает одним-единственным качеством. Секрет женской привлекательности, по словам Лабковского, кроется в самоуважении и любви к себе.

«Некоторые девушки - и такие есть даже среди моей аудитории - свято верят: для того, чтобы мужчина влюбился, нужно 24/7 носить каблуки и юбки покороче, ну и, конечно, краситься поярче. Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно: уважающие себя женщины», - пишет в своем Телеграм-канале психолог.

Та, кто стремится соответствовать стандартам общества или вкусам определенного мужчины, никогда не привлечет его внимания. Такие особы, как правило, прислушиваются к мнению родителей, подруг, знакомых, однако своего собственного не имеют. Именно поэтому они идут на всевозможные жертвы, чтобы нравиться окружающим, но не себе.

«Она готова в лепешку разбиться, чтобы соответствовать: изнуряет себя диетами, бегает по косметологам, наращивает волосы, колет в себя все, что только можно, и даже ложится под нож пластического хирурга», - комментирует механизм поведения таких женщин Лабковский.

Эксперт уверен: рассчитывать на серьезные отношения тем, кто не уважает и не любит себя, не стоит. Скорее всего, у них действительно получится привлечь внимание практически любого мужчины с помощью эффектной внешности, яркого макияжа и идеально подобранного образа. Вот только такие романы оказываются непродолжительными: мужчина водит свою новоиспеченную спутницу на несколько свиданий, затем предлагает секс, а после отправляется на поиски новой красотки.

Оставленная таким образом женщина начинает искать в себе недостатки, непременно находит и в очередной раз отправляется на прием к косметологу или на шопинг. Однако ни приобретенная обновка, ни очередное бьюти-вмешательство не помогут обрести то, что действительно удержит рядом достойного избранника.

«Чтобы стать женщиной, на которую мужчины будут шею сворачивать, нужно научиться восхищаться собой, а потом уже ждать восхищения от окружающих. Даже не так: если вы действительно себя полюбите, вам будет глубоко наплевать, нравитесь вы другим или нет», - заключает Михаил Лабковский.
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