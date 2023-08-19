Будут шею сворачивать: Михаил Лабковский описал женщину, от которой все мужчины без ума

«Некоторые девушки свято верят: для того, чтобы мужчина влюбился, нужно 24/7 носить каблуки и юбки покороче, ну и, конечно, краситься поярче. Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно - уважающие себя женщины».
Кажется, не существует единственной формулы, которая поможет влюбить в себя потенциального партнера: одним нравятся серьезные брюнетки, другим - легкомысленные блондинки, третьим - страстные рыжеволосые бестии. Комбинации могут быть самыми разными, но суть одна: угодить всем и сразу невозможно.
Однако порой даже при попадании в самое сердце мужчины по всем критериям отношения с ним все равно не складываются, пишет cluber.com.ua. Тогда женщина начинает ломать голову, что именно с ней не так. Ответ на этот вопрос дает известный психолог, автор бестселлера «Хочу и буду» Михаил Лабковский.
Эксперт убежден, что даже самая эффектная, сексуальная, эрудированная и очаровательная девушка не сможет привлечь и удержать внимание понравившегося мужчины, если не обладает одним-единственным качеством. Секрет женской привлекательности, по словам Лабковского, кроется в самоуважении и любви к себе.
«Некоторые девушки - и такие есть даже среди моей аудитории - свято верят: для того, чтобы мужчина влюбился, нужно 24/7 носить каблуки и юбки покороче, ну и, конечно, краситься поярче. Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно: уважающие себя женщины», - пишет в своем Телеграм-канале психолог.
«Она готова в лепешку разбиться, чтобы соответствовать: изнуряет себя диетами, бегает по косметологам, наращивает волосы, колет в себя все, что только можно, и даже ложится под нож пластического хирурга», - комментирует механизм поведения таких женщин Лабковский.
Эксперт уверен: рассчитывать на серьезные отношения тем, кто не уважает и не любит себя, не стоит. Скорее всего, у них действительно получится привлечь внимание практически любого мужчины с помощью эффектной внешности, яркого макияжа и идеально подобранного образа. Вот только такие романы оказываются непродолжительными: мужчина водит свою новоиспеченную спутницу на несколько свиданий, затем предлагает секс, а после отправляется на поиски новой красотки.
Оставленная таким образом женщина начинает искать в себе недостатки, непременно находит и в очередной раз отправляется на прием к косметологу или на шопинг. Однако ни приобретенная обновка, ни очередное бьюти-вмешательство не помогут обрести то, что действительно удержит рядом достойного избранника.