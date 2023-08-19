Будут шею сворачивать: Михаил Лабковский описал женщину, от которой все мужчины без ума

Кажется, не существует единственной формулы, которая поможет влюбить в себя потенциального партнера: одним нравятся серьезные брюнетки, другим - легкомысленные блондинки, третьим - страстные рыжеволосые бестии. Комбинации могут быть самыми разными, но суть одна: угодить всем и сразу невозможно.

Однако порой даже при попадании в самое сердце мужчины по всем критериям отношения с ним все равно не складываются, пишет cluber.com.ua. Тогда женщина начинает ломать голову, что именно с ней не так. Ответ на этот вопрос дает известный психолог, автор бестселлера «Хочу и буду» Михаил Лабковский.

Эксперт убежден, что даже самая эффектная, сексуальная, эрудированная и очаровательная девушка не сможет привлечь и удержать внимание понравившегося мужчины, если не обладает одним-единственным качеством. Секрет женской привлекательности, по словам Лабковского, кроется в самоуважении и любви к себе.

«Некоторые девушки - и такие есть даже среди моей аудитории - свято верят: для того, чтобы мужчина влюбился, нужно 24/7 носить каблуки и юбки покороче, ну и, конечно, краситься поярче. Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно: уважающие себя женщины», - пишет в своем Телеграм-канале психолог.