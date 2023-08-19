Специалист назвала ТОП ошибок, которые следует избегать во время уборки

Одна из профессиональных уборщиц поделилась собственным опытом идеального порядка. При этом она раскрыла несколько основных ошибок, пишет The Scottish Sun.

Что важно помнить:

не чистите сверху вниз;

не используйте неподходящие продукты, такие как кислотные продукты на мраморе и камне;

не убирайте мебель сверху, снизу и по бокам;

никогда не очищайте фильтры вытяжных вентиляторов;

не используйте слишком сильные и агрессивные чистящие средства, которые повреждают вещи;

чаще стирайте тряпки, губки и швабры;

используйте специальную губку для очистки унитаза (используйте ее только для туалета).

В комментариях другие пользователи также назвали несколько дельных советов, которые помогут справиться с уборкой в доме.

«Вы должны чистить не только переднюю поверхность вещей. Когда вы последний раз чистили верхний край дверцы своего холодильника?», - написал один из пользователей.

Другой добавил: «Набивать меньшие предметы внутрь больших - это действительно не уборка или приведение в порядок».