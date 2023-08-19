Специалист назвала ТОП ошибок, которые следует избегать во время уборки

Уборка дома - дело не такое простое, как может казаться на первый взгляд. Есть несколько нюансов, которые следует принимать во внимание, пишет life.obozrevatel.com.
Что важно помнить:
не чистите сверху вниз;
не используйте неподходящие продукты, такие как кислотные продукты на мраморе и камне;
не убирайте мебель сверху, снизу и по бокам;
никогда не очищайте фильтры вытяжных вентиляторов;
не используйте слишком сильные и агрессивные чистящие средства, которые повреждают вещи;
чаще стирайте тряпки, губки и швабры;
используйте специальную губку для очистки унитаза (используйте ее только для туалета).
В комментариях другие пользователи также назвали несколько дельных советов, которые помогут справиться с уборкой в доме.
«Вы должны чистить не только переднюю поверхность вещей. Когда вы последний раз чистили верхний край дверцы своего холодильника?», - написал один из пользователей.
«Каждый предмет должен иметь определенное место. Не пытайтесь скрыть свои вещи вместо того, чтобы упорядочить их», - добавил еще один.